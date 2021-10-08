النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال اليابان..  إصابة 32 شخصاً وحرائق في مبنى ومصفاتَيْن

تعليق حركة القطارات عالية السرعة وفحص محطات الطاقة النووية

أُصيب 32 شخصاً من جرّاء الزلزال الذي ضرب العاصمة اليابانية طوكيو أمس.

وأفادت إدارة الكوارث والحرائق اليابانية، اليوم، بأن معظم الإصابات طفيفة، مضيفةً أنها تلقت بلاغات عن حرائق في مبنى ومصفاتَيْن وجرى احتواؤها.

وعلّقت السلطات اليابانية حركة القطارات المحلية والقطارات عالية السرعة على الفور كإجراءٍ احترازي، وفحصت محطات الطاقة النووية، حيث لم يتم الإبلاغ عن أيّ خلل على الفور.

وكان زلزالٌ بقوة 6.1 درجة قد ضرب أمس العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
زلزال اليابان..  إصابة 32 شخصاً وحرائق في مبنى ومصفاتَيْن
سبق

أُصيب 32 شخصاً من جرّاء الزلزال الذي ضرب العاصمة اليابانية طوكيو أمس.

وأفادت إدارة الكوارث والحرائق اليابانية، اليوم، بأن معظم الإصابات طفيفة، مضيفةً أنها تلقت بلاغات عن حرائق في مبنى ومصفاتَيْن وجرى احتواؤها.

وعلّقت السلطات اليابانية حركة القطارات المحلية والقطارات عالية السرعة على الفور كإجراءٍ احترازي، وفحصت محطات الطاقة النووية، حيث لم يتم الإبلاغ عن أيّ خلل على الفور.

وكان زلزالٌ بقوة 6.1 درجة قد ضرب أمس العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
01:15 PM

زلزال اليابان..  إصابة 32 شخصاً وحرائق في مبنى ومصفاتَيْن

تعليق حركة القطارات عالية السرعة وفحص محطات الطاقة النووية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
871

أُصيب 32 شخصاً من جرّاء الزلزال الذي ضرب العاصمة اليابانية طوكيو أمس.

وأفادت إدارة الكوارث والحرائق اليابانية، اليوم، بأن معظم الإصابات طفيفة، مضيفةً أنها تلقت بلاغات عن حرائق في مبنى ومصفاتَيْن وجرى احتواؤها.

وعلّقت السلطات اليابانية حركة القطارات المحلية والقطارات عالية السرعة على الفور كإجراءٍ احترازي، وفحصت محطات الطاقة النووية، حيث لم يتم الإبلاغ عن أيّ خلل على الفور.

وكان زلزالٌ بقوة 6.1 درجة قد ضرب أمس العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,328
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,836
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,999
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,532

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة