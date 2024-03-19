أمين جازان يتفقد الأسواق المركزية ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" وحماية المواطنين والمقيمين وتأمين الأغذية الآمنة

شدد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مع ضرورة الاهتمام بالمنشآت الغذائية ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة، فيما يخص صحة البيئة والنظافة وسلامة الأغذية والاحترازات الوقائية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، صباح اليوم الخميس، على عدد من الأسواق المركزية وأسواق النفع العام بمدينة جازان، حيث قام أمين منطقة جازان بجولة ميدانية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الوزارة، وتقوم بتطبيقها الأمانة والبلديات المرتبطة؛ وذلك للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، وتقديم غذاء آمن؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبدأت الجولة بمجمع أسواق الدانوب بمدينة جازان، كما شملت الجولة سوق الخضار والفواكه وسوق الأسماك ومكتبة جرير بمدينة جازان؛ للتأكد من الالتزام بأعمال تعقيم الأسطح المعدنية والعربات، ووجود آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات اليدوية عند مداخل الأسواق، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها.

وأشار "ابن سعيدان" إلى أن هذه الجولة تأتي بتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة؛ تعزيزاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس "كورونا".