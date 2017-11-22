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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11171.76 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال لـ 206 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 314.18 نقطة ليقفل عند مستوى 11171.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 206 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: النايفات، ودله الصحية، والتأمين العربية، وسلو شنز، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: طيبة، وميدغلف للتأمين، وجبسكو، والأهلي للتكافل، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.68% و 10.00%.

وكانت أسهم شركات: النايفات، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: النايفات، والراجحي، والإنماء، وسابك، وسبكيم، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 251.42 نقطة ليقفل عند مستوى 23719.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 ألف سهم تقاسمتها 1215 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11171.76 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 314.18 نقطة ليقفل عند مستوى 11171.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 206 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: النايفات، ودله الصحية، والتأمين العربية، وسلو شنز، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: طيبة، وميدغلف للتأمين، وجبسكو، والأهلي للتكافل، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.68% و 10.00%.

وكانت أسهم شركات: النايفات، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: النايفات، والراجحي، والإنماء، وسابك، وسبكيم، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 251.42 نقطة ليقفل عند مستوى 23719.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 ألف سهم تقاسمتها 1215 صفقة.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
04:11 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11171.76 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال لـ 206 ملايين سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 314.18 نقطة ليقفل عند مستوى 11171.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 206 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: النايفات، ودله الصحية، والتأمين العربية، وسلو شنز، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: طيبة، وميدغلف للتأمين، وجبسكو، والأهلي للتكافل، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.68% و 10.00%.

وكانت أسهم شركات: النايفات، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: النايفات، والراجحي، والإنماء، وسابك، وسبكيم، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 251.42 نقطة ليقفل عند مستوى 23719.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 ألف سهم تقاسمتها 1215 صفقة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,288
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38 مليار ..

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