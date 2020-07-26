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"شباب حيوي 2" يختتم فعالياته المقامة عن بُعد في الرياض

اشتمل على 4 مسارات تحتوي على دورات وورش ولقاءات

اختتم مشروع "شباب حيوي 2" فعالياته ونشاطاته التدريبية والإثرائية الموجهة للشباب "عن بعد"، التي تمثل لفتة مجتمعية واعية تجاه فئة الشباب، حيث تم تنظيم مشروع شبابي مدته (30 يومًا) هدفه تمكين الشباب.

ويستهدف المشروع إلى تمكينهم من قيادة ذواتهم، وتحقيق الجودة الشخصية في حياتهم، عبر معرفة الشباب لنقاط قوتهم وخدمة مجتمعهم والتخطيط لمستقبلهم، والتفاعل مع محاور وأهداف رؤية المملكة 2030م.

وحول هذا المشروع قال المشرف العام على مؤسسة شباب حيوي عبدالرحمن العمري: "إن العمل مع الشباب هو جوهر عمل المؤسسة ومجالها، وتجد من أجل ذلك رعاية من مؤسسة الراجحي الإنسانية التي كانت الداعم الأول له عندما بدأ مشروعًا قبل أن يتحول إلى مؤسسة متخصصة في العمل الشبابي.

وأضاف أن مشروع "شباب حيوي 2" انعقد في العالم الافتراضي ليؤكد أن الأزمات تصنع التحديات والنجاحات، وأن شباب بلادنا قادرون بحول الله على قيادة الأزمة الحالية وتوظيفها لمصلحتهم، وأُقيم المشروع بمشاركة (50) شابًا من مختلف مناطق المملكة تم استقطابهم بعناية لما يملكونه من امتياز وتفوق وقدرة على تحقيق أهداف المشروع.

ويشتمل المشروع على مسارات متعددة مثل: مسار التخصص الحياتي، مسار صناعة المبادرات، مسار الحضور الشخصي (الكاريزما)، مسار مهارات المستقبل، وتتضمن هذه المسارات تقديم دورات تدريبية ولقاءات معرفية، وحلقات نقاش ومباريات حوارية وجلسات توجيه شخصي (كوتشنج)، ومقاييس لمعرفة أبعاد ونقاط تركيز الشخصيات الشابة وإرشادها.

وقد سعد القائمون على المشروع ورعاته "الراجحي الإنسانية" و"عبدالعزيز الجميح الخيرية" وشركاء نجاحه بتحقق الأهداف التي قام من أجلها هذا العمل الشبابي، ويتطلعون إلى المزيد من الأعمال والمبادرات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع بما يخدم شباب السعودية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"شباب حيوي 2" يختتم فعالياته المقامة عن بُعد في الرياض
سبق

اختتم مشروع "شباب حيوي 2" فعالياته ونشاطاته التدريبية والإثرائية الموجهة للشباب "عن بعد"، التي تمثل لفتة مجتمعية واعية تجاه فئة الشباب، حيث تم تنظيم مشروع شبابي مدته (30 يومًا) هدفه تمكين الشباب.

ويستهدف المشروع إلى تمكينهم من قيادة ذواتهم، وتحقيق الجودة الشخصية في حياتهم، عبر معرفة الشباب لنقاط قوتهم وخدمة مجتمعهم والتخطيط لمستقبلهم، والتفاعل مع محاور وأهداف رؤية المملكة 2030م.

وحول هذا المشروع قال المشرف العام على مؤسسة شباب حيوي عبدالرحمن العمري: "إن العمل مع الشباب هو جوهر عمل المؤسسة ومجالها، وتجد من أجل ذلك رعاية من مؤسسة الراجحي الإنسانية التي كانت الداعم الأول له عندما بدأ مشروعًا قبل أن يتحول إلى مؤسسة متخصصة في العمل الشبابي.

وأضاف أن مشروع "شباب حيوي 2" انعقد في العالم الافتراضي ليؤكد أن الأزمات تصنع التحديات والنجاحات، وأن شباب بلادنا قادرون بحول الله على قيادة الأزمة الحالية وتوظيفها لمصلحتهم، وأُقيم المشروع بمشاركة (50) شابًا من مختلف مناطق المملكة تم استقطابهم بعناية لما يملكونه من امتياز وتفوق وقدرة على تحقيق أهداف المشروع.

ويشتمل المشروع على مسارات متعددة مثل: مسار التخصص الحياتي، مسار صناعة المبادرات، مسار الحضور الشخصي (الكاريزما)، مسار مهارات المستقبل، وتتضمن هذه المسارات تقديم دورات تدريبية ولقاءات معرفية، وحلقات نقاش ومباريات حوارية وجلسات توجيه شخصي (كوتشنج)، ومقاييس لمعرفة أبعاد ونقاط تركيز الشخصيات الشابة وإرشادها.

وقد سعد القائمون على المشروع ورعاته "الراجحي الإنسانية" و"عبدالعزيز الجميح الخيرية" وشركاء نجاحه بتحقق الأهداف التي قام من أجلها هذا العمل الشبابي، ويتطلعون إلى المزيد من الأعمال والمبادرات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع بما يخدم شباب السعودية.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
10:23 PM

"شباب حيوي 2" يختتم فعالياته المقامة عن بُعد في الرياض

اشتمل على 4 مسارات تحتوي على دورات وورش ولقاءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم مشروع "شباب حيوي 2" فعالياته ونشاطاته التدريبية والإثرائية الموجهة للشباب "عن بعد"، التي تمثل لفتة مجتمعية واعية تجاه فئة الشباب، حيث تم تنظيم مشروع شبابي مدته (30 يومًا) هدفه تمكين الشباب.

ويستهدف المشروع إلى تمكينهم من قيادة ذواتهم، وتحقيق الجودة الشخصية في حياتهم، عبر معرفة الشباب لنقاط قوتهم وخدمة مجتمعهم والتخطيط لمستقبلهم، والتفاعل مع محاور وأهداف رؤية المملكة 2030م.

وحول هذا المشروع قال المشرف العام على مؤسسة شباب حيوي عبدالرحمن العمري: "إن العمل مع الشباب هو جوهر عمل المؤسسة ومجالها، وتجد من أجل ذلك رعاية من مؤسسة الراجحي الإنسانية التي كانت الداعم الأول له عندما بدأ مشروعًا قبل أن يتحول إلى مؤسسة متخصصة في العمل الشبابي.

وأضاف أن مشروع "شباب حيوي 2" انعقد في العالم الافتراضي ليؤكد أن الأزمات تصنع التحديات والنجاحات، وأن شباب بلادنا قادرون بحول الله على قيادة الأزمة الحالية وتوظيفها لمصلحتهم، وأُقيم المشروع بمشاركة (50) شابًا من مختلف مناطق المملكة تم استقطابهم بعناية لما يملكونه من امتياز وتفوق وقدرة على تحقيق أهداف المشروع.

ويشتمل المشروع على مسارات متعددة مثل: مسار التخصص الحياتي، مسار صناعة المبادرات، مسار الحضور الشخصي (الكاريزما)، مسار مهارات المستقبل، وتتضمن هذه المسارات تقديم دورات تدريبية ولقاءات معرفية، وحلقات نقاش ومباريات حوارية وجلسات توجيه شخصي (كوتشنج)، ومقاييس لمعرفة أبعاد ونقاط تركيز الشخصيات الشابة وإرشادها.

وقد سعد القائمون على المشروع ورعاته "الراجحي الإنسانية" و"عبدالعزيز الجميح الخيرية" وشركاء نجاحه بتحقق الأهداف التي قام من أجلها هذا العمل الشبابي، ويتطلعون إلى المزيد من الأعمال والمبادرات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع بما يخدم شباب السعودية.

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