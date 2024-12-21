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الإطاحة بحارق سيارة وعداد مواطن حي "الأجواد" بجدة

كرّر فعلته 3 مرات خلال شهر

نجح رجال الأمن بشرطة محافظة جدة، في الإطاحة بالشخص الذي أضرم النار في عداد وسيارة مواطن بـ"أجواد جدة"، للمرة الثالثة وفي أقل من شهر، وذلك بعد استغاثة من مواطن وجّهها عبر "سبق"، مطالباً بالقبض على الجاني.

وكان مجهول قد أضرم النار في عداد كهرباء بمنزل أحد المواطنين بحي الأجواد شمال شرق جدة، بعد أن أشعل النار في إحدى سياراته قبل يومين، مما أدى إلى إتلافها بالكامل.

جدة حي الأجواد شرطة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بحارق سيارة وعداد مواطن حي "الأجواد" بجدة
سبق

نجح رجال الأمن بشرطة محافظة جدة، في الإطاحة بالشخص الذي أضرم النار في عداد وسيارة مواطن بـ"أجواد جدة"، للمرة الثالثة وفي أقل من شهر، وذلك بعد استغاثة من مواطن وجّهها عبر "سبق"، مطالباً بالقبض على الجاني.

وكان مجهول قد أضرم النار في عداد كهرباء بمنزل أحد المواطنين بحي الأجواد شمال شرق جدة، بعد أن أشعل النار في إحدى سياراته قبل يومين، مما أدى إلى إتلافها بالكامل.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
04:49 PM

الإطاحة بحارق سيارة وعداد مواطن حي "الأجواد" بجدة

كرّر فعلته 3 مرات خلال شهر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
3,160

نجح رجال الأمن بشرطة محافظة جدة، في الإطاحة بالشخص الذي أضرم النار في عداد وسيارة مواطن بـ"أجواد جدة"، للمرة الثالثة وفي أقل من شهر، وذلك بعد استغاثة من مواطن وجّهها عبر "سبق"، مطالباً بالقبض على الجاني.

وكان مجهول قد أضرم النار في عداد كهرباء بمنزل أحد المواطنين بحي الأجواد شمال شرق جدة، بعد أن أشعل النار في إحدى سياراته قبل يومين، مما أدى إلى إتلافها بالكامل.

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