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إيران ستظل تكافح "كورونا" حتى بداية الصيف على أقل تقدير

ارتفاع عدد الإصابات إلى 40 ألفاً

أعلنت إيران اليوم (الاثنين) أنها تتأهب لمحاربة فيروس كورونا الجديد حتى بداية الصيف على أقل تقدير.

أوضحت السلطات أن حصيلة فيروس كورونا ارتفعت إلى 40 ألف إصابة و2757 وفاة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وإيران بين أكثر الدول تضرراً بالوباء، وفي حين أعلنت رسميّا عن تسجيل أولى الإصابات يوم 19 فبراير، رجّح مسؤول كبير مؤخراً أن الفيروس كان موجوداً في البلاد منذ يناير.

ووفق الأرقام التي تنشرها السلطات يومياً، سجلت 117 وفاة إضافية بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 41495.

فيروس كورونا الجديد

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إيران ستظل تكافح "كورونا" حتى بداية الصيف على أقل تقدير
سبق

أعلنت إيران اليوم (الاثنين) أنها تتأهب لمحاربة فيروس كورونا الجديد حتى بداية الصيف على أقل تقدير.

أوضحت السلطات أن حصيلة فيروس كورونا ارتفعت إلى 40 ألف إصابة و2757 وفاة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وإيران بين أكثر الدول تضرراً بالوباء، وفي حين أعلنت رسميّا عن تسجيل أولى الإصابات يوم 19 فبراير، رجّح مسؤول كبير مؤخراً أن الفيروس كان موجوداً في البلاد منذ يناير.

ووفق الأرقام التي تنشرها السلطات يومياً، سجلت 117 وفاة إضافية بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 41495.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
09:30 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:29 AM

إيران ستظل تكافح "كورونا" حتى بداية الصيف على أقل تقدير

ارتفاع عدد الإصابات إلى 40 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيران اليوم (الاثنين) أنها تتأهب لمحاربة فيروس كورونا الجديد حتى بداية الصيف على أقل تقدير.

أوضحت السلطات أن حصيلة فيروس كورونا ارتفعت إلى 40 ألف إصابة و2757 وفاة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وإيران بين أكثر الدول تضرراً بالوباء، وفي حين أعلنت رسميّا عن تسجيل أولى الإصابات يوم 19 فبراير، رجّح مسؤول كبير مؤخراً أن الفيروس كان موجوداً في البلاد منذ يناير.

ووفق الأرقام التي تنشرها السلطات يومياً، سجلت 117 وفاة إضافية بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 41495.

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بالأرقام

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