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رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين

نوّه بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين الشعبين الباكستاني والسعودي

رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ طاهر بن محمود الأشرفي؛ باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ولعموم الشعب السعودي الكريم بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين وتكللت بالنجاح، ولله الحمد والمنة، سائلًا المولى -عزّ وجلّ أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية.

جاء ذلك في برقية تلقاها مكتب الدعوة بسفارة المملكة في إسلام أباد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكد فيها أن مجلس العلماء في باكستان تلقى نبأ نجاح العملية الجراحية لقائد الأمة وصمام الأمان فيها مولاي خادم الحرمين الشريفين، بالفرح والسرور والبهجة التي ارتسمت في محيا أبناء الشعب الباكستاني الذي يكن للمملكة كل الحب والتقدير.

وأضاف الأشرفي: ونحن نعيش في غمرة الفرح والسرور بما منّ الله به على المملكة من شفاء مليكها المبجل، فإننا في هذه الأيام المباركة نبتهل إلى الله -العلي القدير- أن يديم على المملكة حامية الحرمين الشريفين ورائدة العمل الإسلامي ونصرة قضايا المسلمين نعمه التي لا تحصى، وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والنماء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ونوّه في ختام تصريحه بعمق الروابط الأخوية التي تربط عموم الشعب الباكستاني بقيادة المملكة والشعب السعودي النبل مستذكراً المواقف التاريخية التي قدمتها المملكة لمساعدة باكستان طوال عقود من الزمان.

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رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين
سبق

رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ طاهر بن محمود الأشرفي؛ باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ولعموم الشعب السعودي الكريم بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين وتكللت بالنجاح، ولله الحمد والمنة، سائلًا المولى -عزّ وجلّ أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية.

جاء ذلك في برقية تلقاها مكتب الدعوة بسفارة المملكة في إسلام أباد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكد فيها أن مجلس العلماء في باكستان تلقى نبأ نجاح العملية الجراحية لقائد الأمة وصمام الأمان فيها مولاي خادم الحرمين الشريفين، بالفرح والسرور والبهجة التي ارتسمت في محيا أبناء الشعب الباكستاني الذي يكن للمملكة كل الحب والتقدير.

وأضاف الأشرفي: ونحن نعيش في غمرة الفرح والسرور بما منّ الله به على المملكة من شفاء مليكها المبجل، فإننا في هذه الأيام المباركة نبتهل إلى الله -العلي القدير- أن يديم على المملكة حامية الحرمين الشريفين ورائدة العمل الإسلامي ونصرة قضايا المسلمين نعمه التي لا تحصى، وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والنماء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ونوّه في ختام تصريحه بعمق الروابط الأخوية التي تربط عموم الشعب الباكستاني بقيادة المملكة والشعب السعودي النبل مستذكراً المواقف التاريخية التي قدمتها المملكة لمساعدة باكستان طوال عقود من الزمان.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
12:54 PM

رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين

نوّه بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين الشعبين الباكستاني والسعودي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
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899

رفع رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ طاهر بن محمود الأشرفي؛ باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ولعموم الشعب السعودي الكريم بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين وتكللت بالنجاح، ولله الحمد والمنة، سائلًا المولى -عزّ وجلّ أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية.

جاء ذلك في برقية تلقاها مكتب الدعوة بسفارة المملكة في إسلام أباد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكد فيها أن مجلس العلماء في باكستان تلقى نبأ نجاح العملية الجراحية لقائد الأمة وصمام الأمان فيها مولاي خادم الحرمين الشريفين، بالفرح والسرور والبهجة التي ارتسمت في محيا أبناء الشعب الباكستاني الذي يكن للمملكة كل الحب والتقدير.

وأضاف الأشرفي: ونحن نعيش في غمرة الفرح والسرور بما منّ الله به على المملكة من شفاء مليكها المبجل، فإننا في هذه الأيام المباركة نبتهل إلى الله -العلي القدير- أن يديم على المملكة حامية الحرمين الشريفين ورائدة العمل الإسلامي ونصرة قضايا المسلمين نعمه التي لا تحصى، وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والنماء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ونوّه في ختام تصريحه بعمق الروابط الأخوية التي تربط عموم الشعب الباكستاني بقيادة المملكة والشعب السعودي النبل مستذكراً المواقف التاريخية التي قدمتها المملكة لمساعدة باكستان طوال عقود من الزمان.

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