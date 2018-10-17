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انخفاض في أسعار النفط بعد دلائل على زيادة المخزونات الأمريكية

في ظل مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على الخام

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، 1% بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة تفوق المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الخسائر كبحتها تعليقات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتًا أو نحو 1% إلى 58.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:29 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا أو 1% إلى 52.80 دولارًا للبرميل.

وبحسب "رويترز" ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 10.5 مليون برميل إلى 432.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر الأول وفقًا للتقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي، الذي نُشر قبل بيانات المخزونات الرسمية المقرر صدورها يوم الخميس.

ويقدر محللون أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في ظل مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي؛ وبالتالي الطلب على النفط، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات من الولايات المتحدة أن مبيعات التجزئة انخفضت للمرة الأولى في سبعة أشهر في سبتمبر. يأتي ذلك عقب بيانات صادرة في وقت سابق كشفت تواضع نمو الوظائف وأنشطة قطاع الخدمات.

لكن الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين، ساهمت في تقليص انخفاض أسعار النفط، بعد أن قال منوتشين: إن المفاوضين التجاريين من الولايات المتحدة والصين يعكفون على وضع نص المرحلة الأولى من اتفاق تجاري كي يوقّع عليه رئيسا البلدين الشهر القادم.

النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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انخفاض في أسعار النفط بعد دلائل على زيادة المخزونات الأمريكية
سبق

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، 1% بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة تفوق المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الخسائر كبحتها تعليقات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتًا أو نحو 1% إلى 58.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:29 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا أو 1% إلى 52.80 دولارًا للبرميل.

وبحسب "رويترز" ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 10.5 مليون برميل إلى 432.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر الأول وفقًا للتقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي، الذي نُشر قبل بيانات المخزونات الرسمية المقرر صدورها يوم الخميس.

ويقدر محللون أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في ظل مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي؛ وبالتالي الطلب على النفط، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات من الولايات المتحدة أن مبيعات التجزئة انخفضت للمرة الأولى في سبعة أشهر في سبتمبر. يأتي ذلك عقب بيانات صادرة في وقت سابق كشفت تواضع نمو الوظائف وأنشطة قطاع الخدمات.

لكن الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين، ساهمت في تقليص انخفاض أسعار النفط، بعد أن قال منوتشين: إن المفاوضين التجاريين من الولايات المتحدة والصين يعكفون على وضع نص المرحلة الأولى من اتفاق تجاري كي يوقّع عليه رئيسا البلدين الشهر القادم.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
10:45 AM

انخفاض في أسعار النفط بعد دلائل على زيادة المخزونات الأمريكية

في ظل مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على الخام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، 1% بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة تفوق المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الخسائر كبحتها تعليقات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتًا أو نحو 1% إلى 58.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:29 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا أو 1% إلى 52.80 دولارًا للبرميل.

وبحسب "رويترز" ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 10.5 مليون برميل إلى 432.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر الأول وفقًا للتقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي، الذي نُشر قبل بيانات المخزونات الرسمية المقرر صدورها يوم الخميس.

ويقدر محللون أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في ظل مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي؛ وبالتالي الطلب على النفط، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات من الولايات المتحدة أن مبيعات التجزئة انخفضت للمرة الأولى في سبعة أشهر في سبتمبر. يأتي ذلك عقب بيانات صادرة في وقت سابق كشفت تواضع نمو الوظائف وأنشطة قطاع الخدمات.

لكن الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين، ساهمت في تقليص انخفاض أسعار النفط، بعد أن قال منوتشين: إن المفاوضين التجاريين من الولايات المتحدة والصين يعكفون على وضع نص المرحلة الأولى من اتفاق تجاري كي يوقّع عليه رئيسا البلدين الشهر القادم.

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