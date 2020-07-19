النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2504 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 250920

6823 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة

خلال 6 عيادات مخصّصة لخدمة كل من يشعر بالأعراض

أوضحت "صحة بيشة" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة بلغ 6823 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وبيّنت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي مخطط1، ومستشفى العلاية العام، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام 24 ساعة، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي خثعم 16 ساعة."

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
6823 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة
سبق

أوضحت "صحة بيشة" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة بلغ 6823 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وبيّنت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي مخطط1، ومستشفى العلاية العام، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام 24 ساعة، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي خثعم 16 ساعة."

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
03:48 PM

6823 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة

خلال 6 عيادات مخصّصة لخدمة كل من يشعر بالأعراض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
0
376

أوضحت "صحة بيشة" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة بلغ 6823 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وبيّنت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي مخطط1، ومستشفى العلاية العام، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام 24 ساعة، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي خثعم 16 ساعة."

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,890
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,344
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,987
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,156

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة