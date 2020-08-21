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صحيفة هندية: انخفاض أسعار الهيل في الهند بعد تعليق المملكة استيراده

وصل إلى نسبة 30% في الأشهر الأخيرة مع توقعات بالمزيد

قالت مصادر إعلامية هندية أن انخفاضاً طرأ على أسعار الهيل بنسبة 30٪ خلال الأشهر الأربعة الماضية ليصل سعره إلى 1750 روبية للكيلوجرام الواحد (85 ريالاً)، مع توقعات بحدوث المزيد من الانخفاض في الشهور القادمة؛ لوجود فائض كبير في الإنتاج، وذلك بعد أن علقت المملكة صادرتها من البهار الذي يدخل في مكونات بعض الأكلات والقهوة في المملكة.

وقال مدير جمعية كيرلا لتجهيز وتسويق الهيل إنه مع اعتماد صادرات الهند من الهيل على الحصة السعودية التي تبلغ 85٪ من الإنتاج الهندي، فإن أي اضطراب في الصادرات يؤثر على المزارعين والأسعار، خاصة مع تأثر الأسعار أيضاً بالأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً في الولايات المنتجة، ودواعي الإغلاق في البلاد.

وأضاف: "إنه مع احتمال انتعاش الحصاد في غضون أسبوعين، ستستمر الأسعار في التعرض للضغط والانخفاض"، بحسب ما أوردت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

وذكر المسؤول الهندي: "إنه مع انخفاض الطلب من المملكة العربية السعودية، يدفع المصدرون بالبهار الشهير إلى إيران والكويت ودبي"، إلا أنه وعد بالعمل على تحقيق المتطلبات والمعايير الصحية السعودية، وعودة التصدير إلى المملكة في القريب العاجل.

وتراجعت صادرات الهند من الهيل بنسبة 27٪ لتصل إلى 2090 طناً، وذلك بعد أن أوقفت المملكة استيراده لعدم مطابقته للمعايير السعودية في عام 2019، إلا أنه استؤنف استيراده بعد توقف دام نحو 15 – 18 شهراً في مايو الماضي، لكن المملكة أعادت تعليق استيراده من الهند مرة أخرى بعد عدم إستيفائه المعايير الصحية اللازمة، وعدم مطابقته للنسب القصوى من المخلفات الكيميائية.

أسعار الهيل الهند

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحيفة هندية: انخفاض أسعار الهيل في الهند بعد تعليق المملكة استيراده
سبق

قالت مصادر إعلامية هندية أن انخفاضاً طرأ على أسعار الهيل بنسبة 30٪ خلال الأشهر الأربعة الماضية ليصل سعره إلى 1750 روبية للكيلوجرام الواحد (85 ريالاً)، مع توقعات بحدوث المزيد من الانخفاض في الشهور القادمة؛ لوجود فائض كبير في الإنتاج، وذلك بعد أن علقت المملكة صادرتها من البهار الذي يدخل في مكونات بعض الأكلات والقهوة في المملكة.

وقال مدير جمعية كيرلا لتجهيز وتسويق الهيل إنه مع اعتماد صادرات الهند من الهيل على الحصة السعودية التي تبلغ 85٪ من الإنتاج الهندي، فإن أي اضطراب في الصادرات يؤثر على المزارعين والأسعار، خاصة مع تأثر الأسعار أيضاً بالأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً في الولايات المنتجة، ودواعي الإغلاق في البلاد.

وأضاف: "إنه مع احتمال انتعاش الحصاد في غضون أسبوعين، ستستمر الأسعار في التعرض للضغط والانخفاض"، بحسب ما أوردت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

وذكر المسؤول الهندي: "إنه مع انخفاض الطلب من المملكة العربية السعودية، يدفع المصدرون بالبهار الشهير إلى إيران والكويت ودبي"، إلا أنه وعد بالعمل على تحقيق المتطلبات والمعايير الصحية السعودية، وعودة التصدير إلى المملكة في القريب العاجل.

وتراجعت صادرات الهند من الهيل بنسبة 27٪ لتصل إلى 2090 طناً، وذلك بعد أن أوقفت المملكة استيراده لعدم مطابقته للمعايير السعودية في عام 2019، إلا أنه استؤنف استيراده بعد توقف دام نحو 15 – 18 شهراً في مايو الماضي، لكن المملكة أعادت تعليق استيراده من الهند مرة أخرى بعد عدم إستيفائه المعايير الصحية اللازمة، وعدم مطابقته للنسب القصوى من المخلفات الكيميائية.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
01:53 AM

صحيفة هندية: انخفاض أسعار الهيل في الهند بعد تعليق المملكة استيراده

وصل إلى نسبة 30% في الأشهر الأخيرة مع توقعات بالمزيد

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ياسر نجدي - الرياض
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قالت مصادر إعلامية هندية أن انخفاضاً طرأ على أسعار الهيل بنسبة 30٪ خلال الأشهر الأربعة الماضية ليصل سعره إلى 1750 روبية للكيلوجرام الواحد (85 ريالاً)، مع توقعات بحدوث المزيد من الانخفاض في الشهور القادمة؛ لوجود فائض كبير في الإنتاج، وذلك بعد أن علقت المملكة صادرتها من البهار الذي يدخل في مكونات بعض الأكلات والقهوة في المملكة.

وقال مدير جمعية كيرلا لتجهيز وتسويق الهيل إنه مع اعتماد صادرات الهند من الهيل على الحصة السعودية التي تبلغ 85٪ من الإنتاج الهندي، فإن أي اضطراب في الصادرات يؤثر على المزارعين والأسعار، خاصة مع تأثر الأسعار أيضاً بالأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً في الولايات المنتجة، ودواعي الإغلاق في البلاد.

وأضاف: "إنه مع احتمال انتعاش الحصاد في غضون أسبوعين، ستستمر الأسعار في التعرض للضغط والانخفاض"، بحسب ما أوردت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

وذكر المسؤول الهندي: "إنه مع انخفاض الطلب من المملكة العربية السعودية، يدفع المصدرون بالبهار الشهير إلى إيران والكويت ودبي"، إلا أنه وعد بالعمل على تحقيق المتطلبات والمعايير الصحية السعودية، وعودة التصدير إلى المملكة في القريب العاجل.

وتراجعت صادرات الهند من الهيل بنسبة 27٪ لتصل إلى 2090 طناً، وذلك بعد أن أوقفت المملكة استيراده لعدم مطابقته للمعايير السعودية في عام 2019، إلا أنه استؤنف استيراده بعد توقف دام نحو 15 – 18 شهراً في مايو الماضي، لكن المملكة أعادت تعليق استيراده من الهند مرة أخرى بعد عدم إستيفائه المعايير الصحية اللازمة، وعدم مطابقته للنسب القصوى من المخلفات الكيميائية.

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