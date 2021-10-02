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"الأمل الذي لن ينتهي".. لحن أغنية المستقبل في "كتاب الرياض"

بجامعة الأميرة نورة وبتنظيم من "الثقافة" وهيئة الأدب والنشر والترجمة

نظّمت وزارة الثقافة، وهيئة الأدب والنشر الترجمة، في أول أيام معرض الرياض الدولي للكتاب، أمسية موسيقية غنائية بعنوان "الأمل الذي لن ينتهي"، أحياها الفنان عبدالرحمن محمد، في مسرح جامعة الأميرة نورة، ضمن الفعاليات والبرامج الثقافية للمعرض، الذي يأتي تحت شعار "وجهة جديدة.. فصل جديد".

جسّدت السهرة الموسيقية "الأمل الذي لن ينتهي"، الأسلوب المبتكر والتوجه الإثرائي في روزنامة معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، وعكست بشكل ملموس قدرة الفنون على تقديم رسائل إيجابية ومحفزة.. في الوقت نفسه قدمت نافذة إلهام وأمل على الحياة والمستقبل؛ بوصفها احتفاء بالكلمة والقصيدة والتدوين والتجارب العربية منذ قرون، وتسليط للضوء والتنبيه على مساحات حضور الفن وتوظيفه والتعبير عنه والوصول من خلاله.

نغمة البداية كانت مع عرض مرئي أنيميشن، يعبّر عن ضرورة التجاوز وأهمية الاستمرارية مهما كانت التحديات؛ في حين أن عتبة الدخول ونافذة النور كانت مع مقطوعة موسيقية تتداخل فيها الأصالة مع الحداثة.

من جهته رحّب الفنان عبدالرحمن محمد، بالجمهور، وقدم شكره للوطن الذي أتاح له هذه الفرصة وللأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، على دعمه الكبير للثقافة والفن؛ متمنيًا أن يكون صوته وحضوره لائقًا بهذه المناسبة، موضحًا أن قصة الأمسية عبارة عن مقتطفات من تجربة حقيقية للبحث عن الذات والتواصل معها، عبر الموسيقى التجريبية البديلة؛ لعيش لحظة فصل عن الروتين وتشارك الطاقة والدهشة من خلال "الأمل الذي لن ينتهي".

وتميزت أمسية "الأمل الذي لن ينتهي" بحضور الشباب بنسبة أكبر؛ بوصفها تجربة تجمع بين الأصالة والتجديد، وفي الوقت نفسه قصت شريط بداية الحفلات والأمسيات، والتي تأتي من ضمنها -خلال أيام المعرض- مسرحية الكنز، أمسية موسيقية للموسيقار عمر خيرت، وأمسية غنائية موسيقية للفنانين سعدون جابر ونصير شمة؛ لتكون تجربة تمزج بين التنوع والتجديد في القوالب والأشكال الإبداعية، وتصف دلالة شعار معرض الرياض للكتاب 2021 "وجهة جديدة، فصل جديد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمل الذي لن ينتهي".. لحن أغنية المستقبل في "كتاب الرياض"
سبق

نظّمت وزارة الثقافة، وهيئة الأدب والنشر الترجمة، في أول أيام معرض الرياض الدولي للكتاب، أمسية موسيقية غنائية بعنوان "الأمل الذي لن ينتهي"، أحياها الفنان عبدالرحمن محمد، في مسرح جامعة الأميرة نورة، ضمن الفعاليات والبرامج الثقافية للمعرض، الذي يأتي تحت شعار "وجهة جديدة.. فصل جديد".

جسّدت السهرة الموسيقية "الأمل الذي لن ينتهي"، الأسلوب المبتكر والتوجه الإثرائي في روزنامة معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، وعكست بشكل ملموس قدرة الفنون على تقديم رسائل إيجابية ومحفزة.. في الوقت نفسه قدمت نافذة إلهام وأمل على الحياة والمستقبل؛ بوصفها احتفاء بالكلمة والقصيدة والتدوين والتجارب العربية منذ قرون، وتسليط للضوء والتنبيه على مساحات حضور الفن وتوظيفه والتعبير عنه والوصول من خلاله.

نغمة البداية كانت مع عرض مرئي أنيميشن، يعبّر عن ضرورة التجاوز وأهمية الاستمرارية مهما كانت التحديات؛ في حين أن عتبة الدخول ونافذة النور كانت مع مقطوعة موسيقية تتداخل فيها الأصالة مع الحداثة.

من جهته رحّب الفنان عبدالرحمن محمد، بالجمهور، وقدم شكره للوطن الذي أتاح له هذه الفرصة وللأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، على دعمه الكبير للثقافة والفن؛ متمنيًا أن يكون صوته وحضوره لائقًا بهذه المناسبة، موضحًا أن قصة الأمسية عبارة عن مقتطفات من تجربة حقيقية للبحث عن الذات والتواصل معها، عبر الموسيقى التجريبية البديلة؛ لعيش لحظة فصل عن الروتين وتشارك الطاقة والدهشة من خلال "الأمل الذي لن ينتهي".

وتميزت أمسية "الأمل الذي لن ينتهي" بحضور الشباب بنسبة أكبر؛ بوصفها تجربة تجمع بين الأصالة والتجديد، وفي الوقت نفسه قصت شريط بداية الحفلات والأمسيات، والتي تأتي من ضمنها -خلال أيام المعرض- مسرحية الكنز، أمسية موسيقية للموسيقار عمر خيرت، وأمسية غنائية موسيقية للفنانين سعدون جابر ونصير شمة؛ لتكون تجربة تمزج بين التنوع والتجديد في القوالب والأشكال الإبداعية، وتصف دلالة شعار معرض الرياض للكتاب 2021 "وجهة جديدة، فصل جديد".

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
03:51 PM

"الأمل الذي لن ينتهي".. لحن أغنية المستقبل في "كتاب الرياض"

بجامعة الأميرة نورة وبتنظيم من "الثقافة" وهيئة الأدب والنشر والترجمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت وزارة الثقافة، وهيئة الأدب والنشر الترجمة، في أول أيام معرض الرياض الدولي للكتاب، أمسية موسيقية غنائية بعنوان "الأمل الذي لن ينتهي"، أحياها الفنان عبدالرحمن محمد، في مسرح جامعة الأميرة نورة، ضمن الفعاليات والبرامج الثقافية للمعرض، الذي يأتي تحت شعار "وجهة جديدة.. فصل جديد".

جسّدت السهرة الموسيقية "الأمل الذي لن ينتهي"، الأسلوب المبتكر والتوجه الإثرائي في روزنامة معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، وعكست بشكل ملموس قدرة الفنون على تقديم رسائل إيجابية ومحفزة.. في الوقت نفسه قدمت نافذة إلهام وأمل على الحياة والمستقبل؛ بوصفها احتفاء بالكلمة والقصيدة والتدوين والتجارب العربية منذ قرون، وتسليط للضوء والتنبيه على مساحات حضور الفن وتوظيفه والتعبير عنه والوصول من خلاله.

نغمة البداية كانت مع عرض مرئي أنيميشن، يعبّر عن ضرورة التجاوز وأهمية الاستمرارية مهما كانت التحديات؛ في حين أن عتبة الدخول ونافذة النور كانت مع مقطوعة موسيقية تتداخل فيها الأصالة مع الحداثة.

من جهته رحّب الفنان عبدالرحمن محمد، بالجمهور، وقدم شكره للوطن الذي أتاح له هذه الفرصة وللأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، على دعمه الكبير للثقافة والفن؛ متمنيًا أن يكون صوته وحضوره لائقًا بهذه المناسبة، موضحًا أن قصة الأمسية عبارة عن مقتطفات من تجربة حقيقية للبحث عن الذات والتواصل معها، عبر الموسيقى التجريبية البديلة؛ لعيش لحظة فصل عن الروتين وتشارك الطاقة والدهشة من خلال "الأمل الذي لن ينتهي".

وتميزت أمسية "الأمل الذي لن ينتهي" بحضور الشباب بنسبة أكبر؛ بوصفها تجربة تجمع بين الأصالة والتجديد، وفي الوقت نفسه قصت شريط بداية الحفلات والأمسيات، والتي تأتي من ضمنها -خلال أيام المعرض- مسرحية الكنز، أمسية موسيقية للموسيقار عمر خيرت، وأمسية غنائية موسيقية للفنانين سعدون جابر ونصير شمة؛ لتكون تجربة تمزج بين التنوع والتجديد في القوالب والأشكال الإبداعية، وتصف دلالة شعار معرض الرياض للكتاب 2021 "وجهة جديدة، فصل جديد".

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