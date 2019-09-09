سدّد ديونك أولاً .. قائمة نصائح "صَون" لتتغلب على مشكلاتك المالية

أهمها تطوير المهارات في إدارة الميزانية وبناء الادخار الشخصي

قَدّمت مبادرة "صَون" غير الربحية للاستشارات المالية للأفراد والأسر، نصائح مالية عامة للشباب والشابات في بداية مسارهم المهني؛ للاستمتاع باستقلالهم المالي، ناصحةً بالتنبّه إلى تطوير المهارات في إدارة الميزانية الشخصية حتى تستند إلى قاعدة صلبة.

وقالت "صَون"، إن الأولويات المالية يجب أن تُوضع في اعتبار الشخص، ومن أهمها "سداد الديون" سَواءً كان الشخص مقترضاً من فرد أو منشأة، باعتبار أن التخلّص من الديون يُعد من قائمة الأولويات، ومن ثم البدء بوضع قائمة بناء ادخار شخصي (كاش طوارئ) ليساعد على الظروف غير المتوقعة في الحياة.

وأوصَتْ بمراقبة المصروفات، واستخدام الدخل لبناء المُدّخرات، من خلال المحافظة على بناء التصنيع الائتماني، والبدء بالتخطيط المالي الشخصي طويل الأجل.

وقالت في نصائح تتعلّق بإدارة الشؤون المالية الشخصية، قم بإنشاء ميزانية خاصة تساعدك على مراقبة وتتبّع مالك (مصروفاتك، وإيراداتك)، واجعل من حفظ هذه الميزانية عادة شهرية، فكلما بدأت بالتنظيم ساعدك ذلك على التوفير والادخار؛ باعتبار ذلك أهم عوامل تحقيق الأهداف المالية الشخصية.

وواصلت "صَون": ضع جزءاً من مالك جانباً (كاش طوارئ)، وحاول أن تُحافظ على تصنيفك الائتماني جيّداً من خلال الانتظام في سداد قروضك (إن وجدت)، فالتعثّر في السداد يؤثر فيك سلباً، اقرأ واطَلع على خيارات التأمين، وثقّف نفسك في هذا المجال فقد تحتاج إلى أحد منتجاته.. إضافة إلى وضع أهدافك المالية طويلة المدى لمراحل مختلفة في حياتك.. وأخيرًا فكّر في التخطيط لتقاعدك.