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مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي يضم تأشيرات الحج في مطالبة لـ"الشورى"

فيما طالَبَ هيئة السوق المالية بتعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين عن بُعد

طالَبَ مجلس #الشورى، في مستهلّ جلسته العادية الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة "عن بعد"، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، هيئة السوق المالية بتعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية؛ من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.

كما طالَبَ وزارة الحج والعمرة، بدراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء.

وطالَبَ مؤسسةَ البريد السعودية بدراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين؛ لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وبإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة.

مجلس الشورى مسار إلكتروني المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي يضم تأشيرات الحج في مطالبة لـ"الشورى"
سبق

طالَبَ مجلس #الشورى، في مستهلّ جلسته العادية الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة "عن بعد"، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، هيئة السوق المالية بتعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية؛ من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.

كما طالَبَ وزارة الحج والعمرة، بدراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء.

وطالَبَ مؤسسةَ البريد السعودية بدراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين؛ لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وبإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
12:08 PM

مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي يضم تأشيرات الحج في مطالبة لـ"الشورى"

فيما طالَبَ هيئة السوق المالية بتعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين عن بُعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالَبَ مجلس #الشورى، في مستهلّ جلسته العادية الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة "عن بعد"، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، هيئة السوق المالية بتعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية؛ من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.

كما طالَبَ وزارة الحج والعمرة، بدراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء.

وطالَبَ مؤسسةَ البريد السعودية بدراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين؛ لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وبإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة.

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