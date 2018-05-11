النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. سجون الشرقية تشارك في مبادرة "نحن معكم"

دعمًا لرجال الأمن ومنسوبي "الصحة"

شاركت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية في مبادرة "نحن معكم" والتي انطلقت في عدة سجون بالمملكة دعماً لرجال الأمن بالميدان ومنسوبي وزارة الصحة في المستشفيات وذلك بتوزيع وجبات إفطار صائم تقديراً لهم ولجهودهم طيلة الفترة الماضية في مكافحة فايروس كورونا .

وزارة الصحة المنطقة الشرقية مديرية السجون بالشرقية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. سجون الشرقية تشارك في مبادرة "نحن معكم"
سبق

شاركت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية في مبادرة "نحن معكم" والتي انطلقت في عدة سجون بالمملكة دعماً لرجال الأمن بالميدان ومنسوبي وزارة الصحة في المستشفيات وذلك بتوزيع وجبات إفطار صائم تقديراً لهم ولجهودهم طيلة الفترة الماضية في مكافحة فايروس كورونا .

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:01 PM

بالصور.. سجون الشرقية تشارك في مبادرة "نحن معكم"

دعمًا لرجال الأمن ومنسوبي "الصحة"

A A A
حامد العلي - الدمام
1
2,016

شاركت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية في مبادرة "نحن معكم" والتي انطلقت في عدة سجون بالمملكة دعماً لرجال الأمن بالميدان ومنسوبي وزارة الصحة في المستشفيات وذلك بتوزيع وجبات إفطار صائم تقديراً لهم ولجهودهم طيلة الفترة الماضية في مكافحة فايروس كورونا .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,101
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,195

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة