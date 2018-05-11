شاركت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية في مبادرة "نحن معكم" والتي انطلقت في عدة سجون بالمملكة دعماً لرجال الأمن بالميدان ومنسوبي وزارة الصحة في المستشفيات وذلك بتوزيع وجبات إفطار صائم تقديراً لهم ولجهودهم طيلة الفترة الماضية في مكافحة فايروس كورونا .
بالصور.. سجون الشرقية تشارك في مبادرة "نحن معكم"
دعمًا لرجال الأمن ومنسوبي "الصحة"
شاركت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية في مبادرة "نحن معكم" والتي انطلقت في عدة سجون بالمملكة دعماً لرجال الأمن بالميدان ومنسوبي وزارة الصحة في المستشفيات وذلك بتوزيع وجبات إفطار صائم تقديراً لهم ولجهودهم طيلة الفترة الماضية في مكافحة فايروس كورونا .وزارة الصحة المنطقة الشرقية مديرية السجون بالشرقية فيروس كورونا الجديد
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بالصور.. سجون الشرقية تشارك في مبادرة "نحن معكم"حامد العلي سبق 2020-05-10
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:01 PM
بالصور.. سجون الشرقية تشارك في مبادرة "نحن معكم"
دعمًا لرجال الأمن ومنسوبي "الصحة"
شاركت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية في مبادرة "نحن معكم" والتي انطلقت في عدة سجون بالمملكة دعماً لرجال الأمن بالميدان ومنسوبي وزارة الصحة في المستشفيات وذلك بتوزيع وجبات إفطار صائم تقديراً لهم ولجهودهم طيلة الفترة الماضية في مكافحة فايروس كورونا .
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