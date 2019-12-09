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برنامج حكومي يؤمّن وسائل نقل للموظفات السعوديات في القطاع الخاص

يهدف إلى تمكين المرأة العاملة وتحسين وتطوير بيئة النقل وتسهيل الإجراءات

أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خلال الفترة الماضية، تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، الذي يهدف إلى إيجاد حلول تُخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل؛ وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة؛ سعيًا إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات.

وتضمّنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج، شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية؛ بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريًّا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقًا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa

القطاع الخاص نقل للموظفات السعوديات صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج حكومي يؤمّن وسائل نقل للموظفات السعوديات في القطاع الخاص
سبق

أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خلال الفترة الماضية، تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، الذي يهدف إلى إيجاد حلول تُخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل؛ وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة؛ سعيًا إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات.

وتضمّنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج، شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية؛ بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريًّا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقًا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
11:24 AM

برنامج حكومي يؤمّن وسائل نقل للموظفات السعوديات في القطاع الخاص

يهدف إلى تمكين المرأة العاملة وتحسين وتطوير بيئة النقل وتسهيل الإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,304

أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خلال الفترة الماضية، تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، الذي يهدف إلى إيجاد حلول تُخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل؛ وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة؛ سعيًا إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات.

وتضمّنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج، شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية؛ بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريًّا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقًا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa

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