اجتهاد موظف وراء فعالية "اليوم الأزرق" ورئيس بلدية البكيرية يتدخل

بعد استنكار البعض ومضي وقت المناسبة

تدخل رئيس بلدية البكيرية المهندس يوسف الخليفة، وأوقف فعالية رياضية ضمن فعاليات ربيع البكيرية، حملت عنوان "اليوم الأزرق"؛ احتفاءً بفوز الهلال بكأس آسيا، رغم مضي أكثر من شهر على هذا الفوز.

وكان مزمعاً إقامة الفعالية يوم غدٍ بالبكيرية، وهو ما اعتبره البعض تغذية للعنصرية الرياضية، وخروجاً عن قالب وأهداف المهرجانات التي من المفترض أن تبصّر المجتمع، وتحذره من الانحدار في مستنقعات التعصب الرياضي، وتنمي الحس الوطني وروح المنافسة الرياضية الشريفة، فضلاً عن فوات توقيت هذه المناسبة التي احتفل بها الوطن برمته وقتذاك.

وقد بادر رئيس البلدية بإيقاف الفعالية التي أقيمت باجتهاد من أحد العاملين ومنع تنفيذها، بعد تساؤلات طرحها البعض مفادها: هل عقمت السعودية من المنجزات في الوقت الذي تتقدم فيه المملكة على كل المستويات الثقافية والرياضية والفنية؟

وطالب البعض بعدم الاجتهاد في الفعاليات؛ لأنها لم توجّه لشريحة معينة من المواطنين والتدقيق في باقة البرامج الموسمية، خاصة مع ما تشهده المنطقة من قفزات سياحية بجهودٍ من أمير القصيم ونائبه.