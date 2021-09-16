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الأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات مكة المكرمة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى السادسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (جدة، والليث، ورابغ)، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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الأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات مكة المكرمة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (جدة، والليث، ورابغ)، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
09:51 AM

الأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات مكة المكرمة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى السادسة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (جدة، والليث، ورابغ)، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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