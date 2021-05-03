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المصيدة الضوئية ترصد 6578 موقعًا لتكاثر البعوض بمكة المكرمة

خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1442هـ

جنَّدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي كافة كوادرها العاملة والبالغ عددهم 609 عمال لتقييم مستوى أعمال الاستكشاف ومكافحة بؤر توالد البعوض ورفع مستوى الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة.

وقامت إدارة الوقاية الصحية بتوزيع 270 مصيدة ضوئية داخل نطاق كل بلدية فرعية بمكة المكرمة لقياس كثافة البعوض، حيث تم رصد واستكشاف 6578 موقعاً يُحتمل فيه تكاثر البعوض؛ وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1442هـ.

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المصيدة الضوئية ترصد 6578 موقعًا لتكاثر البعوض بمكة المكرمة
سبق

جنَّدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي كافة كوادرها العاملة والبالغ عددهم 609 عمال لتقييم مستوى أعمال الاستكشاف ومكافحة بؤر توالد البعوض ورفع مستوى الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة.

وقامت إدارة الوقاية الصحية بتوزيع 270 مصيدة ضوئية داخل نطاق كل بلدية فرعية بمكة المكرمة لقياس كثافة البعوض، حيث تم رصد واستكشاف 6578 موقعاً يُحتمل فيه تكاثر البعوض؛ وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1442هـ.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
03:45 PM

المصيدة الضوئية ترصد 6578 موقعًا لتكاثر البعوض بمكة المكرمة

خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1442هـ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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553

جنَّدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي كافة كوادرها العاملة والبالغ عددهم 609 عمال لتقييم مستوى أعمال الاستكشاف ومكافحة بؤر توالد البعوض ورفع مستوى الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة.

وقامت إدارة الوقاية الصحية بتوزيع 270 مصيدة ضوئية داخل نطاق كل بلدية فرعية بمكة المكرمة لقياس كثافة البعوض، حيث تم رصد واستكشاف 6578 موقعاً يُحتمل فيه تكاثر البعوض؛ وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1442هـ.

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