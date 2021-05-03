جنَّدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي كافة كوادرها العاملة والبالغ عددهم 609 عمال لتقييم مستوى أعمال الاستكشاف ومكافحة بؤر توالد البعوض ورفع مستوى الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة. وقامت إدارة الوقاية الصحية بتوزيع 270 مصيدة ضوئية داخل نطاق كل بلدية فرعية بمكة المكرمة لقياس كثافة البعوض، حيث تم رصد واستكشاف 6578 موقعاً يُحتمل فيه تكاثر البعوض؛ وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1442هـ.

المصيدة الضوئية ترصد 6578 موقعًا لتكاثر البعوض بمكة المكرمة عبدالرزاق البجالي سبق 2021-05-03 جنَّدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي كافة كوادرها العاملة والبالغ عددهم 609 عمال لتقييم مستوى أعمال الاستكشاف ومكافحة بؤر توالد البعوض ورفع مستوى الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة.



وقامت إدارة الوقاية الصحية بتوزيع 270 مصيدة ضوئية داخل نطاق كل بلدية فرعية بمكة المكرمة لقياس كثافة البعوض، حيث تم رصد واستكشاف 6578 موقعاً يُحتمل فيه تكاثر البعوض؛ وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1442هـ.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 03:45 PM

المصيدة الضوئية ترصد 6578 موقعًا لتكاثر البعوض بمكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1442هـ





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جنَّدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي كافة كوادرها العاملة والبالغ عددهم 609 عمال لتقييم مستوى أعمال الاستكشاف ومكافحة بؤر توالد البعوض ورفع مستوى الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة.



وقامت إدارة الوقاية الصحية بتوزيع 270 مصيدة ضوئية داخل نطاق كل بلدية فرعية بمكة المكرمة لقياس كثافة البعوض، حيث تم رصد واستكشاف 6578 موقعاً يُحتمل فيه تكاثر البعوض؛ وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1442هـ.