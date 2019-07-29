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ولي العهد يتلقى العزاء من القيادة الكويتية والسودانية في وفاة الأمير بندر

عبر برقيتين من وزير الدفاع ناصر الصباح والفريق "حميدتى"

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، برقية عزاء من الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت عبر خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث الشيخ ناصر الصباح برقية عزاء ومواساة لأمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى سمو ولي العهد برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو -حميدتي- في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وأعرب الفريق "حميدتي" عن أصدق التعازي والمواساة لسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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ولي العهد يتلقى العزاء من القيادة الكويتية والسودانية في وفاة الأمير بندر
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، برقية عزاء من الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت عبر خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث الشيخ ناصر الصباح برقية عزاء ومواساة لأمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى سمو ولي العهد برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو -حميدتي- في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وأعرب الفريق "حميدتي" عن أصدق التعازي والمواساة لسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
05:56 PM

ولي العهد يتلقى العزاء من القيادة الكويتية والسودانية في وفاة الأمير بندر

عبر برقيتين من وزير الدفاع ناصر الصباح والفريق "حميدتى"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، برقية عزاء من الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت عبر خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث الشيخ ناصر الصباح برقية عزاء ومواساة لأمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى سمو ولي العهد برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو -حميدتي- في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وأعرب الفريق "حميدتي" عن أصدق التعازي والمواساة لسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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