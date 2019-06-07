احتفل رجل الأعمال فهد بن هياف آل مسعود بزواج ابنه "عبدالمحسن" أحد منسوبي البنك الأهلي التجاري، وذلك في أحد القصور بتثليث.
جاء ذلك بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء والشعراء، فيما هنأ الشيخ علي بن عايض بن دايس العريس بهذه المناسبة.
"آل مسعود" يحتفل بزواج نجله في تثليث
احتفل رجل الأعمال فهد بن هياف آل مسعود بزواج ابنه "عبدالمحسن" أحد منسوبي البنك الأهلي التجاري، وذلك في أحد القصور بتثليث.
جاء ذلك بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء والشعراء، فيما هنأ الشيخ علي بن عايض بن دايس العريس بهذه المناسبة.
احتفل رجل الأعمال فهد بن هياف آل مسعود بزواج ابنه "عبدالمحسن" أحد منسوبي البنك الأهلي التجاري، وذلك في أحد القصور بتثليث.
"آل مسعود" يحتفل بزواج نجله في تثليث
احتفل رجل الأعمال فهد بن هياف آل مسعود بزواج ابنه "عبدالمحسن" أحد منسوبي البنك الأهلي التجاري، وذلك في أحد القصور بتثليث.
جاء ذلك بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء والشعراء، فيما هنأ الشيخ علي بن عايض بن دايس العريس بهذه المناسبة.