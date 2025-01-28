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نائب وزير الصناعة ورئيس غرفة الرياض ينوهان بجهود جمعية كيان

خلال زيارة قاما بها لركنها التعريفي بمجلس صناعيي الرياض الخامس

زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان الركن التعريفي الخاص بجمعية كيان للأيتام والمقام في مجلس صناعيي الرياض الخامس.

وبعد أن اطلعا على إنجازات الجمعية ومشاريعها وأهدافها في تمكين وبناء الأيتام أثنيا على الجهود وتمنيا للقائمين على الجمعية كل التوفيق والسداد .

وشاركت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بركن تعريفي في مجلس صناعيي الرياض الخامس الذي ناقش ممكنات الصناعة الرقمية ودورها نحو التحول الرقمي- الثورة الصناعية الرابعة الذي نظمته غرفة الرياض مساء الأربعاء 26 يناير في فندق هيلتون غرناطة، ورعاه نائب وزير الصناعة المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل والذي يهدف لإبراز الفرص الاستثمارية والمبادرات لدعم القطاع الصناعي في المملكة.

وتركزت مشاركة جمعية كيان على التعريف بخدمات الجمعية ومنجزاتها، وبناء الشراكات مع الجهات الداعمة لأهداف الجمعية، والمتناسبة مع أهداف رؤية المملكة 2030م.

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نائب وزير الصناعة ورئيس غرفة الرياض ينوهان بجهود جمعية كيان
سبق

زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان الركن التعريفي الخاص بجمعية كيان للأيتام والمقام في مجلس صناعيي الرياض الخامس.

وبعد أن اطلعا على إنجازات الجمعية ومشاريعها وأهدافها في تمكين وبناء الأيتام أثنيا على الجهود وتمنيا للقائمين على الجمعية كل التوفيق والسداد .

وشاركت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بركن تعريفي في مجلس صناعيي الرياض الخامس الذي ناقش ممكنات الصناعة الرقمية ودورها نحو التحول الرقمي- الثورة الصناعية الرابعة الذي نظمته غرفة الرياض مساء الأربعاء 26 يناير في فندق هيلتون غرناطة، ورعاه نائب وزير الصناعة المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل والذي يهدف لإبراز الفرص الاستثمارية والمبادرات لدعم القطاع الصناعي في المملكة.

وتركزت مشاركة جمعية كيان على التعريف بخدمات الجمعية ومنجزاتها، وبناء الشراكات مع الجهات الداعمة لأهداف الجمعية، والمتناسبة مع أهداف رؤية المملكة 2030م.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
06:08 PM

نائب وزير الصناعة ورئيس غرفة الرياض ينوهان بجهود جمعية كيان

خلال زيارة قاما بها لركنها التعريفي بمجلس صناعيي الرياض الخامس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان الركن التعريفي الخاص بجمعية كيان للأيتام والمقام في مجلس صناعيي الرياض الخامس.

وبعد أن اطلعا على إنجازات الجمعية ومشاريعها وأهدافها في تمكين وبناء الأيتام أثنيا على الجهود وتمنيا للقائمين على الجمعية كل التوفيق والسداد .

وشاركت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بركن تعريفي في مجلس صناعيي الرياض الخامس الذي ناقش ممكنات الصناعة الرقمية ودورها نحو التحول الرقمي- الثورة الصناعية الرابعة الذي نظمته غرفة الرياض مساء الأربعاء 26 يناير في فندق هيلتون غرناطة، ورعاه نائب وزير الصناعة المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل والذي يهدف لإبراز الفرص الاستثمارية والمبادرات لدعم القطاع الصناعي في المملكة.

وتركزت مشاركة جمعية كيان على التعريف بخدمات الجمعية ومنجزاتها، وبناء الشراكات مع الجهات الداعمة لأهداف الجمعية، والمتناسبة مع أهداف رؤية المملكة 2030م.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

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