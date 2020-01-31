النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صاحب "سيف الملك في الوضح": تشريف القيادة للمهرجان تكريم أبوي.. سلام ننتظره

قال لـ"سبق": وصل المهرجان لمكانة عالية وسمعة دولية مرموقة بدعم حكومتنا الرشيدة

عبّر الحاصل على سيف الملك في لون الوضح تركي بن سعد الحقباني، عن فخره واعتزازه بتحقيق منقيته لقب سيف الملك في الوضح 50 بمهرجان الملك عبدالعزيز للابل في نسخته الرابعة الذي اختتم يوم الأحد الماضي، برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.

وقال "الحقباني" في تصريح لـ"سبق" عقب تسلّمه سيف الملك من خادم الحرمين الشريفين: إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وصل لمكانة عالية جداً، وسمعة دولية مرموقة، بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وبدعم وإشراف نادي الإبل الذي قدّم كل شيء لنجاح المهرجان بقيادة رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، وجميع العاملين في لجان المهرجان، ومنها لجنة التحكيم بقيادة الأمير خالد بن سلمان التي وفقت بمساهمتها الفاعلة في إنجاح فعالياته.

وأوضح أن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، هو تكريم أبوي يتشرف به ملاك الإبل كل عام وينتظرونه للسلام على قائد المسيرة مولاي الملك سلمان -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي دعم نادي الإبل وأوصله لهذه المكانة الرفيعة، وهذا التنظيم المحكم الذي أصبح وجهة عالمية يقصدها أهل الإبل وجماهيرها في العالم.

تركي بن سعد الحقباني سيف الملك في الوضح مهرجان الملك عبدالعزيز للابل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صاحب "سيف الملك في الوضح": تشريف القيادة للمهرجان تكريم أبوي.. سلام ننتظره
سبق

عبّر الحاصل على سيف الملك في لون الوضح تركي بن سعد الحقباني، عن فخره واعتزازه بتحقيق منقيته لقب سيف الملك في الوضح 50 بمهرجان الملك عبدالعزيز للابل في نسخته الرابعة الذي اختتم يوم الأحد الماضي، برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.

وقال "الحقباني" في تصريح لـ"سبق" عقب تسلّمه سيف الملك من خادم الحرمين الشريفين: إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وصل لمكانة عالية جداً، وسمعة دولية مرموقة، بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وبدعم وإشراف نادي الإبل الذي قدّم كل شيء لنجاح المهرجان بقيادة رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، وجميع العاملين في لجان المهرجان، ومنها لجنة التحكيم بقيادة الأمير خالد بن سلمان التي وفقت بمساهمتها الفاعلة في إنجاح فعالياته.

وأوضح أن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، هو تكريم أبوي يتشرف به ملاك الإبل كل عام وينتظرونه للسلام على قائد المسيرة مولاي الملك سلمان -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي دعم نادي الإبل وأوصله لهذه المكانة الرفيعة، وهذا التنظيم المحكم الذي أصبح وجهة عالمية يقصدها أهل الإبل وجماهيرها في العالم.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
02:46 PM

صاحب "سيف الملك في الوضح": تشريف القيادة للمهرجان تكريم أبوي.. سلام ننتظره

قال لـ"سبق": وصل المهرجان لمكانة عالية وسمعة دولية مرموقة بدعم حكومتنا الرشيدة

A A A
حمد الفراج - الرياض
1
1,792

عبّر الحاصل على سيف الملك في لون الوضح تركي بن سعد الحقباني، عن فخره واعتزازه بتحقيق منقيته لقب سيف الملك في الوضح 50 بمهرجان الملك عبدالعزيز للابل في نسخته الرابعة الذي اختتم يوم الأحد الماضي، برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.

وقال "الحقباني" في تصريح لـ"سبق" عقب تسلّمه سيف الملك من خادم الحرمين الشريفين: إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وصل لمكانة عالية جداً، وسمعة دولية مرموقة، بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وبدعم وإشراف نادي الإبل الذي قدّم كل شيء لنجاح المهرجان بقيادة رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، وجميع العاملين في لجان المهرجان، ومنها لجنة التحكيم بقيادة الأمير خالد بن سلمان التي وفقت بمساهمتها الفاعلة في إنجاح فعالياته.

وأوضح أن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، هو تكريم أبوي يتشرف به ملاك الإبل كل عام وينتظرونه للسلام على قائد المسيرة مولاي الملك سلمان -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي دعم نادي الإبل وأوصله لهذه المكانة الرفيعة، وهذا التنظيم المحكم الذي أصبح وجهة عالمية يقصدها أهل الإبل وجماهيرها في العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,226
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,706
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,359

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة