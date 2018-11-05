"اليماني" لمنسوبي "التجمع الصحي الثاني بالرياض": مبدأنا "المريض أولاً"

أكد التعاون لتطبيق أعلى معايير الجودة ورفع مستوى الأداء

نظّم التجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض لقاءً مفتوحاً جمع منسوبيه بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ومستشفى اليمامة، مع الرئيس العام التنفيذي للتجمع الدكتور محمود بن عبدالجبار اليماني.

وشهد النقاش طرح العديد من التساؤلات والآراء، وقال "اليماني": مبدأ "المريض أولاً" هو المنهج الذي يجب أن نتبعه، وعلينا أن نتعاون سوياً لنؤدي مهام عملنا على الوجه المطلوب.

وأضاف: رفع الأداء والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في المستشفيات والمراكز التابعة للتجمع الصحي الثاني بالرياض على رأس الأهداف التي نسعى لتحقيقها.

وأردف: المستشفيات والمراكز المتخصصة والصحية هي تجمّع طبي واحد، ويجب أن نعمل جميعاً وفق هذا المنطلق، ونشكر كل العاملين، وتمنى لجميع أعضاء التجمع التوفيق والنجاح.

يشار إلى أن التجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض يشمل ثلاثة مستشفيات ومدينة طبية هي "مدينة الملك فهد الطبية، مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، مستشفى اليمامة، مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية"، بالإضافة إلى 48 مركزاً صحياً.