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الشباب يُنهي علاقته بالسنغالي "ديوب"

أنهى نادي الشباب علاقته اليوم الاثنين بمهاجم الفريق الكروي الأول المحترف السنغالي ماكيتي ديوب.

وكان ديوب قد انضم لنادي الشباب في فترة الانتقالات الشتوية من العام الماضي إلا أنه لم يقدم المستويات المقنعة بالنسبة للإدارة الشبابية.

وفي الموسم الحالي لعب ديوب مع الشباب على مستوى الدوري 12 مباراة، ما بين أساسي وبديل، وكان معدل دقائق اللعب في كل مباراة 52 دقيقة. وسجل خلال تلك المشاركات هدفين، وصنع اثنين، فيما بلغت تسديداته على المرمى 9 تسديدات، بدقة بلغت 45 %.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يُنهي علاقته بالسنغالي "ديوب"
سبق

أنهى نادي الشباب علاقته اليوم الاثنين بمهاجم الفريق الكروي الأول المحترف السنغالي ماكيتي ديوب.

وكان ديوب قد انضم لنادي الشباب في فترة الانتقالات الشتوية من العام الماضي إلا أنه لم يقدم المستويات المقنعة بالنسبة للإدارة الشبابية.

وفي الموسم الحالي لعب ديوب مع الشباب على مستوى الدوري 12 مباراة، ما بين أساسي وبديل، وكان معدل دقائق اللعب في كل مباراة 52 دقيقة. وسجل خلال تلك المشاركات هدفين، وصنع اثنين، فيما بلغت تسديداته على المرمى 9 تسديدات، بدقة بلغت 45 %.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
08:28 PM

الشباب يُنهي علاقته بالسنغالي "ديوب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى نادي الشباب علاقته اليوم الاثنين بمهاجم الفريق الكروي الأول المحترف السنغالي ماكيتي ديوب.

وكان ديوب قد انضم لنادي الشباب في فترة الانتقالات الشتوية من العام الماضي إلا أنه لم يقدم المستويات المقنعة بالنسبة للإدارة الشبابية.

وفي الموسم الحالي لعب ديوب مع الشباب على مستوى الدوري 12 مباراة، ما بين أساسي وبديل، وكان معدل دقائق اللعب في كل مباراة 52 دقيقة. وسجل خلال تلك المشاركات هدفين، وصنع اثنين، فيما بلغت تسديداته على المرمى 9 تسديدات، بدقة بلغت 45 %.

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