تكليف "آل مسعود" وكيلاً لجامعة طيبة للشؤون التعليمية
أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً بتجديد تكليف الدكتور خالد آل مسعود وكيلاً لجامعة طيبة للشؤون التعليمية لمدة 3 سنوات.
"سبق" تبارك لـ"الدكتور آل مسعود" وتتمنى له مزيدًا من التفوق والتقدم، خدمة للدين ثم الملك والوطن.
تكليف "آل مسعود" وكيلاً لجامعة طيبة للشؤون التعليمية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-18
أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً بتجديد تكليف الدكتور خالد آل مسعود وكيلاً لجامعة طيبة للشؤون التعليمية لمدة 3 سنوات.
"سبق" تبارك لـ"الدكتور آل مسعود" وتتمنى له مزيدًا من التفوق والتقدم، خدمة للدين ثم الملك والوطن.
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
08:10 PM
تكليف "آل مسعود" وكيلاً لجامعة طيبة للشؤون التعليمية
أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً بتجديد تكليف الدكتور خالد آل مسعود وكيلاً لجامعة طيبة للشؤون التعليمية لمدة 3 سنوات.
"سبق" تبارك لـ"الدكتور آل مسعود" وتتمنى له مزيدًا من التفوق والتقدم، خدمة للدين ثم الملك والوطن.