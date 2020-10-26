رفحاء.. 7258 جلسة غسيل كلوي في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير
عدد مرضى الفشل الجدد 14 مريضاً فيما أجرى 13 مريضاً زراعة للكلى
قالت صحة الحدود الشمالية إن عدد جلسات الغسيل الكلوي التي أجريت في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير لأمراض الكلى في محافظة رفحاء بلغ 7258 جلسة، حيث استفاد منها 67 مريضاً خلال العام الماضي.
وأبانت أن عدد مرضى الفشل الكلوي الجدد بلغ 14 مريضاً، فيما أجرى 13 مريضاً زراعة للكلى، وبلغ عدد الغسيل الدموي للحالات الطارئة 306 جلسات غسيل، وعدد الغسيل الدموي للزائرين بلغ 53 جلسة غسيل، أما عدد المرضى المراجعين لعيادة الكلى فقد بلغ 326 مريضاً، وعدد مرضى الفشل الكلوي المرحلة الخامسة المتوقع دخولهم الغسيل الكلوي 6 حالات.
رفحاء.. 7258 جلسة غسيل كلوي في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-26
قالت صحة الحدود الشمالية إن عدد جلسات الغسيل الكلوي التي أجريت في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير لأمراض الكلى في محافظة رفحاء بلغ 7258 جلسة، حيث استفاد منها 67 مريضاً خلال العام الماضي.
وأبانت أن عدد مرضى الفشل الكلوي الجدد بلغ 14 مريضاً، فيما أجرى 13 مريضاً زراعة للكلى، وبلغ عدد الغسيل الدموي للحالات الطارئة 306 جلسات غسيل، وعدد الغسيل الدموي للزائرين بلغ 53 جلسة غسيل، أما عدد المرضى المراجعين لعيادة الكلى فقد بلغ 326 مريضاً، وعدد مرضى الفشل الكلوي المرحلة الخامسة المتوقع دخولهم الغسيل الكلوي 6 حالات.
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:36 AM
رفحاء.. 7258 جلسة غسيل كلوي في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير
عدد مرضى الفشل الجدد 14 مريضاً فيما أجرى 13 مريضاً زراعة للكلى
قالت صحة الحدود الشمالية إن عدد جلسات الغسيل الكلوي التي أجريت في مركز الأمير محمد بن سعود الكبير لأمراض الكلى في محافظة رفحاء بلغ 7258 جلسة، حيث استفاد منها 67 مريضاً خلال العام الماضي.
وأبانت أن عدد مرضى الفشل الكلوي الجدد بلغ 14 مريضاً، فيما أجرى 13 مريضاً زراعة للكلى، وبلغ عدد الغسيل الدموي للحالات الطارئة 306 جلسات غسيل، وعدد الغسيل الدموي للزائرين بلغ 53 جلسة غسيل، أما عدد المرضى المراجعين لعيادة الكلى فقد بلغ 326 مريضاً، وعدد مرضى الفشل الكلوي المرحلة الخامسة المتوقع دخولهم الغسيل الكلوي 6 حالات.