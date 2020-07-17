فيديو .. مركز أبحاث الجريمة بـ"الداخلية ".. رصد أبعاد الجريمة واقتراح الحلول
يجري دراسات علمية حول التنبؤ بالجرائم والحد منها
يقوم مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية الذي تأسس عام 1394هـ /1974م بمهام متعددة، أبرزها إجراء البحوث والدراسات العلمية حول الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها.
كما يقوم المركز بتحليل أبعاد الجريمة وآثارها وتقديم الاستشارات واقتراح الحلول لمنع وقوع الجريمة.
https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1284186245766230022
وزارة الداخلية
فيديو .. مركز أبحاث الجريمة بـ"الداخلية ".. رصد أبعاد الجريمة واقتراح الحلول
ذياب الشمري
سبق
2020-07-17
يقوم مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية الذي تأسس عام 1394هـ /1974م بمهام متعددة، أبرزها إجراء البحوث والدراسات العلمية حول الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها.
كما يقوم المركز بتحليل أبعاد الجريمة وآثارها وتقديم الاستشارات واقتراح الحلول لمنع وقوع الجريمة.
https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1284186245766230022
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
10:39 PM
فيديو .. مركز أبحاث الجريمة بـ"الداخلية ".. رصد أبعاد الجريمة واقتراح الحلول
يجري دراسات علمية حول التنبؤ بالجرائم والحد منها
يقوم مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية الذي تأسس عام 1394هـ /1974م بمهام متعددة، أبرزها إجراء البحوث والدراسات العلمية حول الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها.
كما يقوم المركز بتحليل أبعاد الجريمة وآثارها وتقديم الاستشارات واقتراح الحلول لمنع وقوع الجريمة.
https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1284186245766230022