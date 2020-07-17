النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو .. ‏مركز أبحاث الجريمة بـ"الداخلية ".. رصد أبعاد الجريمة واقتراح الحلول

يجري دراسات علمية حول التنبؤ بالجرائم والحد منها

يقوم مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية الذي تأسس عام 1394هـ /1974م بمهام متعددة، أبرزها إجراء البحوث والدراسات العلمية حول الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها.

كما يقوم المركز بتحليل أبعاد الجريمة وآثارها وتقديم الاستشارات واقتراح الحلول لمنع وقوع الجريمة.

https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1284186245766230022

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو .. ‏مركز أبحاث الجريمة بـ"الداخلية ".. رصد أبعاد الجريمة واقتراح الحلول
سبق

يقوم مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية الذي تأسس عام 1394هـ /1974م بمهام متعددة، أبرزها إجراء البحوث والدراسات العلمية حول الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها.

كما يقوم المركز بتحليل أبعاد الجريمة وآثارها وتقديم الاستشارات واقتراح الحلول لمنع وقوع الجريمة.

https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1284186245766230022

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
10:39 PM

فيديو .. ‏مركز أبحاث الجريمة بـ"الداخلية ".. رصد أبعاد الجريمة واقتراح الحلول

يجري دراسات علمية حول التنبؤ بالجرائم والحد منها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
3,329

يقوم مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية الذي تأسس عام 1394هـ /1974م بمهام متعددة، أبرزها إجراء البحوث والدراسات العلمية حول الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها.

كما يقوم المركز بتحليل أبعاد الجريمة وآثارها وتقديم الاستشارات واقتراح الحلول لمنع وقوع الجريمة.

https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1284186245766230022

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,850
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,936
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة