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فتح بوابات سد وادي الأحسبة في الباحة للمرة الثانية خلال 10 أيام

لاقتراب منسوب المياه من المفيض وغزارة الأمطار الفترة الماضية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح بوابات سد وادي الأحسبة بالباحة يوم أمس الأحد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح فرع الوزارة بمنطقة الباحة أن فتح البوابات جاء إثر اقتراب منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار الهاطلة خلال الفترة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلاً، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار الوزارة وآبار المزارعين والوادي.
وأشار إلى أنه تم فتح السد مرتين خلال الفترة المطرية الحالية، وجرى في كل مرة تخفيض منسوب المياه بارتفاع متر واحد، وبمعدل مليون متر مكعب تقريباً.
يذكر أن سدَّ الأحسبة سدٌّ ترابي مخصص للشرب تم إنشاؤه في العام 1433هـ، ويبلغ طوله 895م، وارتفاعه 22م، وأما سعته التخزينية فتقدر بـ 11 مليون م3، ويقع خلف جسم السد عدد (15) بئراً يدوياً، ويعد مصدر الشرب الرئيسي لمحافظتي المخواة وغامد الزناد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح بوابات سد وادي الأحسبة في الباحة للمرة الثانية خلال 10 أيام
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح بوابات سد وادي الأحسبة بالباحة يوم أمس الأحد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح فرع الوزارة بمنطقة الباحة أن فتح البوابات جاء إثر اقتراب منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار الهاطلة خلال الفترة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلاً، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار الوزارة وآبار المزارعين والوادي.
وأشار إلى أنه تم فتح السد مرتين خلال الفترة المطرية الحالية، وجرى في كل مرة تخفيض منسوب المياه بارتفاع متر واحد، وبمعدل مليون متر مكعب تقريباً.
يذكر أن سدَّ الأحسبة سدٌّ ترابي مخصص للشرب تم إنشاؤه في العام 1433هـ، ويبلغ طوله 895م، وارتفاعه 22م، وأما سعته التخزينية فتقدر بـ 11 مليون م3، ويقع خلف جسم السد عدد (15) بئراً يدوياً، ويعد مصدر الشرب الرئيسي لمحافظتي المخواة وغامد الزناد.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
03:40 PM

فتح بوابات سد وادي الأحسبة في الباحة للمرة الثانية خلال 10 أيام

لاقتراب منسوب المياه من المفيض وغزارة الأمطار الفترة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح بوابات سد وادي الأحسبة بالباحة يوم أمس الأحد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح فرع الوزارة بمنطقة الباحة أن فتح البوابات جاء إثر اقتراب منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار الهاطلة خلال الفترة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلاً، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار الوزارة وآبار المزارعين والوادي.
وأشار إلى أنه تم فتح السد مرتين خلال الفترة المطرية الحالية، وجرى في كل مرة تخفيض منسوب المياه بارتفاع متر واحد، وبمعدل مليون متر مكعب تقريباً.
يذكر أن سدَّ الأحسبة سدٌّ ترابي مخصص للشرب تم إنشاؤه في العام 1433هـ، ويبلغ طوله 895م، وارتفاعه 22م، وأما سعته التخزينية فتقدر بـ 11 مليون م3، ويقع خلف جسم السد عدد (15) بئراً يدوياً، ويعد مصدر الشرب الرئيسي لمحافظتي المخواة وغامد الزناد.

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