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#هيئة_المواصفات تحذر من غلاية كهربائية وتؤكد: غير مطابقة

قالت عن مخاطرها على المستهلك: ارتفاع الحرارة وتشغيل غير عادي

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام غلاية كهربائية تحمل اسم "هاي ماكس"، موضحة أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقالت الهيئة: أظهرت نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينة من المنتج عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO GSO IES 60335-2-15.
وأوضحت أن المخاطر على سلامة المستهلك تتمثل في احتمالية ارتفاع درجة الحرارة، كما أن التشغيل غير عادي.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هيئة المواصفات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#هيئة_المواصفات تحذر من غلاية كهربائية وتؤكد: غير مطابقة
سبق

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام غلاية كهربائية تحمل اسم "هاي ماكس"، موضحة أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقالت الهيئة: أظهرت نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينة من المنتج عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO GSO IES 60335-2-15.
وأوضحت أن المخاطر على سلامة المستهلك تتمثل في احتمالية ارتفاع درجة الحرارة، كما أن التشغيل غير عادي.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
02:11 PM

#هيئة_المواصفات تحذر من غلاية كهربائية وتؤكد: غير مطابقة

قالت عن مخاطرها على المستهلك: ارتفاع الحرارة وتشغيل غير عادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,460

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام غلاية كهربائية تحمل اسم "هاي ماكس"، موضحة أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقالت الهيئة: أظهرت نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينة من المنتج عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO GSO IES 60335-2-15.
وأوضحت أن المخاطر على سلامة المستهلك تتمثل في احتمالية ارتفاع درجة الحرارة، كما أن التشغيل غير عادي.

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