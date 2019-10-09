حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام غلاية كهربائية تحمل اسم "هاي ماكس"، موضحة أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقالت الهيئة: أظهرت نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينة من المنتج عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO GSO IES 60335-2-15.
وأوضحت أن المخاطر على سلامة المستهلك تتمثل في احتمالية ارتفاع درجة الحرارة، كما أن التشغيل غير عادي.
#هيئة_المواصفات تحذر من غلاية كهربائية وتؤكد: غير مطابقة
قالت عن مخاطرها على المستهلك: ارتفاع الحرارة وتشغيل غير عادي
حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام غلاية كهربائية تحمل اسم "هاي ماكس"، موضحة أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقالت الهيئة: أظهرت نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينة من المنتج عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO GSO IES 60335-2-15.
وأوضحت أن المخاطر على سلامة المستهلك تتمثل في احتمالية ارتفاع درجة الحرارة، كما أن التشغيل غير عادي.
حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام غلاية كهربائية تحمل اسم "هاي ماكس"، موضحة أنها غير مطابقة للمواصفات.
#هيئة_المواصفات تحذر من غلاية كهربائية وتؤكد: غير مطابقة
قالت عن مخاطرها على المستهلك: ارتفاع الحرارة وتشغيل غير عادي
حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام غلاية كهربائية تحمل اسم "هاي ماكس"، موضحة أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقالت الهيئة: أظهرت نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينة من المنتج عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية SASO GSO IES 60335-2-15.
وأوضحت أن المخاطر على سلامة المستهلك تتمثل في احتمالية ارتفاع درجة الحرارة، كما أن التشغيل غير عادي.