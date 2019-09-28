الحزم يضرب ضمك برباعية.. ويحقق انتصاره الثاني

تغلّب فريق الحزم الأول لكرة القدم على ضيفه فريق ضمك بنتيجة 4-0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين بالرس ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الحزم رصيده لسبع نقاط في المركز الثامن، وظل ضمك عند نقاطه الأربع في المركز الرابع عشر.

تقدم فريق الحزم بإحراز الهدف الأول في اللقاء عن طريق لاعبه كارلوس ستاندبيرغ عند الدقيقة الرابعة. وفي الدقيقة الـ38 أضاف حسن الحبيب الهدف الثاني لفريقه الحزم. وعند الدقيقة الـ69 أضاف كالروس ستاندبيرغ الهدف الثالث للحزم والثاني له في اللقاء. قبل أن يختتم يوسف عمر الرباعية عند الدقيقة الـ78.