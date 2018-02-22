بالفيديو.. انفجار مروّع في خزان صرف صحي بسبب الألعاب النارية

"معظم النار من مستصغر الشرر"، وهذه المرة كان مستصغر الشرر قطعةً من ألعاب نارية ألقاها مراهق صيني في خزان للصرف الصحي، والتي أعقبها انفجار هائل طار بغطاء الصرف الصلب إلى ارتفاع ثلاثة أمتار، وسقط بجوار المراهق دون أن يصيبه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل"؛ وقع الحادث في مقاطعة هونان جنوبي الصين، يوم 18 فبراير الجاري، والتقطته كاميرا مراقبة بالمنطقة.

وأظهر الفيديو ثلاثة مراهقين يلعبون بالألعاب النارية ضمن احتفالات السنة الصينية الجديدة، وفجأة اقترب أحدهم من فتحة صغيرة لخزان الصرف، وألقى قطعة من الألعاب النارية في الخزان؛ فأعقبها انفجار هائل وتصاعد الغبار في المكان؛ فيما تحطم المكان الذي يشمل غطاء الخزان.

ونقلت "الديلي ميل" عن وسائل إعلام صينية، أن الخزان مليء بغاز الميثان؛ ولهذا حدث الانفجار.

ولم تكشف وسائل الإعلام عن عقاب المراهقين الذين تسببوا بالحادث.