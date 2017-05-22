أمن الطرق ينبه مستخدمي طريق الأفلاج - السليل: سيول منقولة
طالبت سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة
دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق "الأفلاج - السليل" لأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا للسيول المنقولة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق الأفلاج - السليل: يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للسيول المنقولة شمال محافظة السليل بـ٥٠ كيلومترًا والقادمة من وادي حمام.
أمن الطرق ينبه مستخدمي طريق الأفلاج - السليل: سيول منقولة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-05-22
دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق "الأفلاج - السليل" لأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا للسيول المنقولة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق الأفلاج - السليل: يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للسيول المنقولة شمال محافظة السليل بـ٥٠ كيلومترًا والقادمة من وادي حمام.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
07:12 PM
أمن الطرق ينبه مستخدمي طريق الأفلاج - السليل: سيول منقولة
طالبت سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة
دعت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق "الأفلاج - السليل" لأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا للسيول المنقولة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا طريق الأفلاج - السليل: يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للسيول المنقولة شمال محافظة السليل بـ٥٠ كيلومترًا والقادمة من وادي حمام.