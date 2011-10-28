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يعد أحد أهم اللاعبين في تاريخ المسابقة.. "راموس" يعادل رقم كاسياس

شارك في دوري أبطال أوروبا 16 موسمًا متتاليًا

أكد الموقع الرسمي لريال مدريد، الأربعاء، أن راموس يشارك بانتظام مع الريال في منافسات الأبطال منذ 2005 وحتى الآن؛ مما يجعله أحد أهم اللاعبين في تاريخ المسابقة بالنسبة للنادي.

وتساوى راموس مع كاسياس كابتن الفريق السابق، الذي حقق نفس الإنجاز قبل رحيله بشكل رسمي، فيما يأتي بعدهما فرانشيسكو باكو خينتو، الذي لعب 15 موسمًا بقميص الملكي.

وعادل الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، رقم إيكر كاسياس، بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي خلال 16 موسمًا متتاليًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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يعد أحد أهم اللاعبين في تاريخ المسابقة.. "راموس" يعادل رقم كاسياس
سبق

أكد الموقع الرسمي لريال مدريد، الأربعاء، أن راموس يشارك بانتظام مع الريال في منافسات الأبطال منذ 2005 وحتى الآن؛ مما يجعله أحد أهم اللاعبين في تاريخ المسابقة بالنسبة للنادي.

وتساوى راموس مع كاسياس كابتن الفريق السابق، الذي حقق نفس الإنجاز قبل رحيله بشكل رسمي، فيما يأتي بعدهما فرانشيسكو باكو خينتو، الذي لعب 15 موسمًا بقميص الملكي.

وعادل الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، رقم إيكر كاسياس، بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي خلال 16 موسمًا متتاليًا.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
07:02 PM

يعد أحد أهم اللاعبين في تاريخ المسابقة.. "راموس" يعادل رقم كاسياس

شارك في دوري أبطال أوروبا 16 موسمًا متتاليًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الموقع الرسمي لريال مدريد، الأربعاء، أن راموس يشارك بانتظام مع الريال في منافسات الأبطال منذ 2005 وحتى الآن؛ مما يجعله أحد أهم اللاعبين في تاريخ المسابقة بالنسبة للنادي.

وتساوى راموس مع كاسياس كابتن الفريق السابق، الذي حقق نفس الإنجاز قبل رحيله بشكل رسمي، فيما يأتي بعدهما فرانشيسكو باكو خينتو، الذي لعب 15 موسمًا بقميص الملكي.

وعادل الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، رقم إيكر كاسياس، بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي خلال 16 موسمًا متتاليًا.

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