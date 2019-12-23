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الإمارات: أحكام القضاء السعودي بقضية خاشقجي تؤكد نزاهته وشفافيته في تنفيذ القانون

"قرقاش" أكد وقوف بلاده مع المملكة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالرياض بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - تجسد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل للأطراف كافة حقوقها القانونية.

وتفصيلاً، صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش - وفقاً لوكالة أنباء الإمارات - أن تعامل المملكة مع محاكمة المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

وأكد الوزير "قرقاش" وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشدداً على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

الإمارات المحكمة الجزائية مقتل جمال خاشقجي

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الإمارات: أحكام القضاء السعودي بقضية خاشقجي تؤكد نزاهته وشفافيته في تنفيذ القانون
سبق

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالرياض بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - تجسد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل للأطراف كافة حقوقها القانونية.

وتفصيلاً، صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش - وفقاً لوكالة أنباء الإمارات - أن تعامل المملكة مع محاكمة المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

وأكد الوزير "قرقاش" وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشدداً على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
11:49 PM

الإمارات: أحكام القضاء السعودي بقضية خاشقجي تؤكد نزاهته وشفافيته في تنفيذ القانون

"قرقاش" أكد وقوف بلاده مع المملكة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أكدت الإمارات العربية المتحدة أن الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالرياض بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - تجسد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل للأطراف كافة حقوقها القانونية.

وتفصيلاً، صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش - وفقاً لوكالة أنباء الإمارات - أن تعامل المملكة مع محاكمة المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

وأكد الوزير "قرقاش" وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشدداً على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

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