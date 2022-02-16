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شرطة دبي تعلن: إطلاق أول دورية سيّارة بتقنية 5G

ربط كاميرتها بأعلى دقة بغرفة القيادة والتحكم وتشمل التعرُّف على الوجه

أعلنت شرطة دبي إطلاق أول سيارة دورية ذكية مجهّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات عالية الدقة بتقنية 5G في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الصناعي في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي؛ أن "القوة تسعى بشكل نشط إلى تزويد دورياتها بأحدث التقنيات الذكية والحلول لتأمين الإمارة"، طبقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأضاف: "تنفيذ تقنية 5G هي إحدى الخطوات العديدة التي اتخذتها شرطة دبي لتحقيق الهدف المنشود، وتعاوننا الإستراتيجي مع الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة لخدمة الجمهور هو أولويتنا القصوى".

من جهته، قال نائب رئيس مبيعات المؤسسات الحكومية في شركة "اتصالات" عبدالله إبراهيم آل أحمد: "شركتنا فخورة بهذا التعاون لتوظيف أذكى خدماتها وحلولها في تعزيز سلامة الإمارة وأمنها".

وتابع: "دورية 5G تهدف إلى الحد من وقت الاستجابة، ونقل البيانات بسرعة في القطاع الأمني، وربط كاميرا الدورية بأعلى دقة بغرفة القيادة والتحكم، فضلاً عن تقنية التعرُّف على الوجه".

شرطة دبي الإمارات دورية ذكية

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شرطة دبي تعلن: إطلاق أول دورية سيّارة بتقنية 5G
سبق

أعلنت شرطة دبي إطلاق أول سيارة دورية ذكية مجهّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات عالية الدقة بتقنية 5G في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الصناعي في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي؛ أن "القوة تسعى بشكل نشط إلى تزويد دورياتها بأحدث التقنيات الذكية والحلول لتأمين الإمارة"، طبقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأضاف: "تنفيذ تقنية 5G هي إحدى الخطوات العديدة التي اتخذتها شرطة دبي لتحقيق الهدف المنشود، وتعاوننا الإستراتيجي مع الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة لخدمة الجمهور هو أولويتنا القصوى".

من جهته، قال نائب رئيس مبيعات المؤسسات الحكومية في شركة "اتصالات" عبدالله إبراهيم آل أحمد: "شركتنا فخورة بهذا التعاون لتوظيف أذكى خدماتها وحلولها في تعزيز سلامة الإمارة وأمنها".

وتابع: "دورية 5G تهدف إلى الحد من وقت الاستجابة، ونقل البيانات بسرعة في القطاع الأمني، وربط كاميرا الدورية بأعلى دقة بغرفة القيادة والتحكم، فضلاً عن تقنية التعرُّف على الوجه".

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
08:16 AM

شرطة دبي تعلن: إطلاق أول دورية سيّارة بتقنية 5G

ربط كاميرتها بأعلى دقة بغرفة القيادة والتحكم وتشمل التعرُّف على الوجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شرطة دبي إطلاق أول سيارة دورية ذكية مجهّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات عالية الدقة بتقنية 5G في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الصناعي في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي؛ أن "القوة تسعى بشكل نشط إلى تزويد دورياتها بأحدث التقنيات الذكية والحلول لتأمين الإمارة"، طبقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأضاف: "تنفيذ تقنية 5G هي إحدى الخطوات العديدة التي اتخذتها شرطة دبي لتحقيق الهدف المنشود، وتعاوننا الإستراتيجي مع الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة لخدمة الجمهور هو أولويتنا القصوى".

من جهته، قال نائب رئيس مبيعات المؤسسات الحكومية في شركة "اتصالات" عبدالله إبراهيم آل أحمد: "شركتنا فخورة بهذا التعاون لتوظيف أذكى خدماتها وحلولها في تعزيز سلامة الإمارة وأمنها".

وتابع: "دورية 5G تهدف إلى الحد من وقت الاستجابة، ونقل البيانات بسرعة في القطاع الأمني، وربط كاميرا الدورية بأعلى دقة بغرفة القيادة والتحكم، فضلاً عن تقنية التعرُّف على الوجه".

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