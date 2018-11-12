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المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يطلق حملة للتوعية بالمضادات الحيوية

تتضمن إقامة فعاليات في المراكز التجارية ورسائل توعوية لأفراد المجتمع

أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن بدء حملة التوعية بالمضادات الحيوية، والطرق الصحيحة لاستخدامها، وذلك تزامنًا مع "الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية"، وتستمر الحملة ابتداءً من اليوم وحتى 18 من نوفمبر الحالي.

وتتضمن الحملة إقامة فعاليات في عدد من المراكز التجارية بكافة مناطق المملكة، حيث وجهت رسائل الحملة إلى كافة أفراد المجتمع، وتضمنت الرسائل التوعوية التأكيد على أهمية استعمال المضادات الحيوية بوصفة طبية، والحرص على استخدامها حسب الفترة الزمنية المحددة من الطبيب، وعدم مشاركة المضاد مع الآخرين.

كما تم التركيز في الحملة على أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في المستشفيات، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات بهدف ضرورة اختيار المضاد الحيوي والجرعة والمدة المناسبة بحسب حالة المريض، للحصول على نتيجة إيجابية لتحسن حالته، ولمنع حدوث مقاومة للمضاد الحيوي.

وللمزيد من المعلومات حول المركز والحملة التوعوية زيارة حساب المركز في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": SaudiCDC@.

يذكر أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها، كما يعمل على تعزيز الصحة، وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يطلق حملة للتوعية بالمضادات الحيوية
سبق

أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن بدء حملة التوعية بالمضادات الحيوية، والطرق الصحيحة لاستخدامها، وذلك تزامنًا مع "الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية"، وتستمر الحملة ابتداءً من اليوم وحتى 18 من نوفمبر الحالي.

وتتضمن الحملة إقامة فعاليات في عدد من المراكز التجارية بكافة مناطق المملكة، حيث وجهت رسائل الحملة إلى كافة أفراد المجتمع، وتضمنت الرسائل التوعوية التأكيد على أهمية استعمال المضادات الحيوية بوصفة طبية، والحرص على استخدامها حسب الفترة الزمنية المحددة من الطبيب، وعدم مشاركة المضاد مع الآخرين.

كما تم التركيز في الحملة على أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في المستشفيات، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات بهدف ضرورة اختيار المضاد الحيوي والجرعة والمدة المناسبة بحسب حالة المريض، للحصول على نتيجة إيجابية لتحسن حالته، ولمنع حدوث مقاومة للمضاد الحيوي.

وللمزيد من المعلومات حول المركز والحملة التوعوية زيارة حساب المركز في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": SaudiCDC@.

يذكر أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها، كما يعمل على تعزيز الصحة، وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
07:21 PM

المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يطلق حملة للتوعية بالمضادات الحيوية

تتضمن إقامة فعاليات في المراكز التجارية ورسائل توعوية لأفراد المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن بدء حملة التوعية بالمضادات الحيوية، والطرق الصحيحة لاستخدامها، وذلك تزامنًا مع "الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية"، وتستمر الحملة ابتداءً من اليوم وحتى 18 من نوفمبر الحالي.

وتتضمن الحملة إقامة فعاليات في عدد من المراكز التجارية بكافة مناطق المملكة، حيث وجهت رسائل الحملة إلى كافة أفراد المجتمع، وتضمنت الرسائل التوعوية التأكيد على أهمية استعمال المضادات الحيوية بوصفة طبية، والحرص على استخدامها حسب الفترة الزمنية المحددة من الطبيب، وعدم مشاركة المضاد مع الآخرين.

كما تم التركيز في الحملة على أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في المستشفيات، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات بهدف ضرورة اختيار المضاد الحيوي والجرعة والمدة المناسبة بحسب حالة المريض، للحصول على نتيجة إيجابية لتحسن حالته، ولمنع حدوث مقاومة للمضاد الحيوي.

وللمزيد من المعلومات حول المركز والحملة التوعوية زيارة حساب المركز في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": SaudiCDC@.

يذكر أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها، كما يعمل على تعزيز الصحة، وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.

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