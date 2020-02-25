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"عفيف": أكثر من 200 مراجع لأقسام الطوارئ بسبب موجة الغبار

"الصحة" تدعو لتوخي الحذر وارتداء الكمامات الطبية

سجلت أقسام الطوارئ بمستشفى عفيف ومراكز الرعاية الصحية الأولية، أكثر من 200 مراجع بسبب موجة الغبار التي تمر بها المنطقة منذ مساء أمس، فيما وجه مدير المستشفى عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني، أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة برفع درجة الاستعداد وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين.

وأوضح "الشعلاني" أن قسم الطوارئ شهد زيادة في أعداد المراجعين من مختلف المستويات العمرية نتيجة موجة الغبار، مشيراً إلى أن معظم المراجعين يعانون من أمراض الربو وحساسية في الصدر، وجميعهم تلقوا العلاج اللازم.

بدورها دعت "الصحة" إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التعرض للغبار، خاصة الذين يعانون من ضيق التنفس أو المصابين بحساسية الصدر واتباع الإرشادات الصحية التي يوصي بها الأطباء في مثل هذه الأجواء، مع ضرورة ارتداء الكمامات الطبية أثناء الخروج من المنزل.

يذكر أن محافظة عفيف تتأثر منذ أمس بموجة غبار كثيفة، أدت لتدني مستوى الرؤية الأفقية، كما شهدت بعض المواقع هطول أمطار متفرقة مساء.

غبار مستشفى عفيف العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عفيف": أكثر من 200 مراجع لأقسام الطوارئ بسبب موجة الغبار
سبق

سجلت أقسام الطوارئ بمستشفى عفيف ومراكز الرعاية الصحية الأولية، أكثر من 200 مراجع بسبب موجة الغبار التي تمر بها المنطقة منذ مساء أمس، فيما وجه مدير المستشفى عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني، أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة برفع درجة الاستعداد وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين.

وأوضح "الشعلاني" أن قسم الطوارئ شهد زيادة في أعداد المراجعين من مختلف المستويات العمرية نتيجة موجة الغبار، مشيراً إلى أن معظم المراجعين يعانون من أمراض الربو وحساسية في الصدر، وجميعهم تلقوا العلاج اللازم.

بدورها دعت "الصحة" إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التعرض للغبار، خاصة الذين يعانون من ضيق التنفس أو المصابين بحساسية الصدر واتباع الإرشادات الصحية التي يوصي بها الأطباء في مثل هذه الأجواء، مع ضرورة ارتداء الكمامات الطبية أثناء الخروج من المنزل.

يذكر أن محافظة عفيف تتأثر منذ أمس بموجة غبار كثيفة، أدت لتدني مستوى الرؤية الأفقية، كما شهدت بعض المواقع هطول أمطار متفرقة مساء.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
08:23 PM

"عفيف": أكثر من 200 مراجع لأقسام الطوارئ بسبب موجة الغبار

"الصحة" تدعو لتوخي الحذر وارتداء الكمامات الطبية

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فهد الغبيوي - عفيف
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سجلت أقسام الطوارئ بمستشفى عفيف ومراكز الرعاية الصحية الأولية، أكثر من 200 مراجع بسبب موجة الغبار التي تمر بها المنطقة منذ مساء أمس، فيما وجه مدير المستشفى عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني، أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة برفع درجة الاستعداد وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين.

وأوضح "الشعلاني" أن قسم الطوارئ شهد زيادة في أعداد المراجعين من مختلف المستويات العمرية نتيجة موجة الغبار، مشيراً إلى أن معظم المراجعين يعانون من أمراض الربو وحساسية في الصدر، وجميعهم تلقوا العلاج اللازم.

بدورها دعت "الصحة" إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التعرض للغبار، خاصة الذين يعانون من ضيق التنفس أو المصابين بحساسية الصدر واتباع الإرشادات الصحية التي يوصي بها الأطباء في مثل هذه الأجواء، مع ضرورة ارتداء الكمامات الطبية أثناء الخروج من المنزل.

يذكر أن محافظة عفيف تتأثر منذ أمس بموجة غبار كثيفة، أدت لتدني مستوى الرؤية الأفقية، كما شهدت بعض المواقع هطول أمطار متفرقة مساء.

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