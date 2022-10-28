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"الاتحاد" يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة "الحزم" ..ويستعيد الصدارة

في افتتاح الجولة العاشرة من دوري المحترفين

استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات من جديد وذلك عقب فوزه على الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الاتحاد بالحزم بفوز الأول بهدف نظيف في مباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد جاء في شوط المباراة الثاني عن طريق اللاعب عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 58 علماً بأن اللاعب فهد المولد قد أهدر ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 97.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 20 ( المركز الأول ) في حين توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 10.

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"الاتحاد" يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة "الحزم" ..ويستعيد الصدارة
سبق

استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات من جديد وذلك عقب فوزه على الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الاتحاد بالحزم بفوز الأول بهدف نظيف في مباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد جاء في شوط المباراة الثاني عن طريق اللاعب عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 58 علماً بأن اللاعب فهد المولد قد أهدر ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 97.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 20 ( المركز الأول ) في حين توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 10.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
08:23 PM

"الاتحاد" يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة "الحزم" ..ويستعيد الصدارة

في افتتاح الجولة العاشرة من دوري المحترفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
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استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات من جديد وذلك عقب فوزه على الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الاتحاد بالحزم بفوز الأول بهدف نظيف في مباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد جاء في شوط المباراة الثاني عن طريق اللاعب عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 58 علماً بأن اللاعب فهد المولد قد أهدر ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 97.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 20 ( المركز الأول ) في حين توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 10.

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