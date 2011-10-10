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"هيئة الاتصالات" تعالج "12085" شكوى.. وهذه هي الشركات المتصدرة

يصدر بهدف تعزيز المنافسة بين المشغلين سعيًا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الثاني من عام 2019م، وفقاً لمستويات اهتمام مقدم الخدمة بالعميل.

جاء ذلك بهدف تعزيز المنافسة بين المشغلين لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز جودتها ودفعهم نحو تطوير هذه الخدمات بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين، عبر نشر نتائج المؤشرات والبيانات وفق آليات شفافة وواضحة.

وكشف مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الثاني من عام 2019م أن إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون إلى الهيئة بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة، بلغ "12085" شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بحلها.

وقد انخفضت أعداد الشكاوى المصعدة إلى الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة (33%) مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018م، بعد أن اعتمدت الهيئة عدداً من الحلول الداعمة لاختصار الإجراءات وتيسيرها، من أهمها اختصار مدة معالجة الشكاوي من 15 يوماً إلى 5 أيام عمل، إضافةً إلى الرفع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بما تم رصده من إخفاقات من قبل المشغلين في حل شكاوى العملاء لاتخاذ العقوبات المقررة وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

وتصدرت شركتا اتحاد جوراء "ليبارا" وشركة فيرجن، الأقل عدداً من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في فئة الاتصالات المتنقلة، بـشكوى واحدة لشركة ليبارا من كل مئة ألف اشتراك، وعدد 2 شكوى لشركة فيرجن مقابل كل مئة ألف اشتراك.

وجاءت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في مقدمة قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة، حيث سجلت (21) شكوى من كل مئة ألف اشتراك.

وحلت شركة الاتصالات السعودية في المرتبة الثانية من حيث الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة بـ (12) شكوى من كل مئة ألف اشتراك، وسجلت شركة اتحاد اتصالات موبايلي (10) شكاوى من كل مئة ألف اشتراك في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة.

وعلى مستوى عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة، سجلت شركة الاتصالات المتكاملة (101) شكوى من كل مئة ألف اشتراك، تلتها شركة اتحاد عذيب للاتصالات بـ75، والاتصالات السعودية بـ64، فيما سجلت موبايلي الأقل عدداً في خدمات الاتصالات الثابتة بـ 48 شكوى مقابل كل مئة ألف اشتراك.

ويعد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للمنظم أحد أحدث الممارسات المطبقة عالمياً على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها.

ويقوم المؤشر، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به، بتحليل البيانات مقابل كل مئة ألف مشترك لدى كل مقدم خدمة.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تستقبل الشكاوى المصعدة لها من خلال منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى، وتصدر بشكلٍ دوري مؤشرات التصنيف، ضمانًا لتقديم أدق البيانات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم، وإسهامًا في تمكين المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب على ضوء هذه المؤشرات.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاتصالات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تعالج "12085" شكوى.. وهذه هي الشركات المتصدرة
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الثاني من عام 2019م، وفقاً لمستويات اهتمام مقدم الخدمة بالعميل.

جاء ذلك بهدف تعزيز المنافسة بين المشغلين لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز جودتها ودفعهم نحو تطوير هذه الخدمات بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين، عبر نشر نتائج المؤشرات والبيانات وفق آليات شفافة وواضحة.

وكشف مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الثاني من عام 2019م أن إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون إلى الهيئة بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة، بلغ "12085" شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بحلها.

وقد انخفضت أعداد الشكاوى المصعدة إلى الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة (33%) مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018م، بعد أن اعتمدت الهيئة عدداً من الحلول الداعمة لاختصار الإجراءات وتيسيرها، من أهمها اختصار مدة معالجة الشكاوي من 15 يوماً إلى 5 أيام عمل، إضافةً إلى الرفع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بما تم رصده من إخفاقات من قبل المشغلين في حل شكاوى العملاء لاتخاذ العقوبات المقررة وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

وتصدرت شركتا اتحاد جوراء "ليبارا" وشركة فيرجن، الأقل عدداً من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في فئة الاتصالات المتنقلة، بـشكوى واحدة لشركة ليبارا من كل مئة ألف اشتراك، وعدد 2 شكوى لشركة فيرجن مقابل كل مئة ألف اشتراك.

وجاءت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في مقدمة قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة، حيث سجلت (21) شكوى من كل مئة ألف اشتراك.

وحلت شركة الاتصالات السعودية في المرتبة الثانية من حيث الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة بـ (12) شكوى من كل مئة ألف اشتراك، وسجلت شركة اتحاد اتصالات موبايلي (10) شكاوى من كل مئة ألف اشتراك في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة.

وعلى مستوى عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة، سجلت شركة الاتصالات المتكاملة (101) شكوى من كل مئة ألف اشتراك، تلتها شركة اتحاد عذيب للاتصالات بـ75، والاتصالات السعودية بـ64، فيما سجلت موبايلي الأقل عدداً في خدمات الاتصالات الثابتة بـ 48 شكوى مقابل كل مئة ألف اشتراك.

ويعد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للمنظم أحد أحدث الممارسات المطبقة عالمياً على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها.

ويقوم المؤشر، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به، بتحليل البيانات مقابل كل مئة ألف مشترك لدى كل مقدم خدمة.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تستقبل الشكاوى المصعدة لها من خلال منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى، وتصدر بشكلٍ دوري مؤشرات التصنيف، ضمانًا لتقديم أدق البيانات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم، وإسهامًا في تمكين المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب على ضوء هذه المؤشرات.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
02:47 PM

"هيئة الاتصالات" تعالج "12085" شكوى.. وهذه هي الشركات المتصدرة

يصدر بهدف تعزيز المنافسة بين المشغلين سعيًا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الثاني من عام 2019م، وفقاً لمستويات اهتمام مقدم الخدمة بالعميل.

جاء ذلك بهدف تعزيز المنافسة بين المشغلين لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز جودتها ودفعهم نحو تطوير هذه الخدمات بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين، عبر نشر نتائج المؤشرات والبيانات وفق آليات شفافة وواضحة.

وكشف مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الثاني من عام 2019م أن إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون إلى الهيئة بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة، بلغ "12085" شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بحلها.

وقد انخفضت أعداد الشكاوى المصعدة إلى الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة (33%) مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018م، بعد أن اعتمدت الهيئة عدداً من الحلول الداعمة لاختصار الإجراءات وتيسيرها، من أهمها اختصار مدة معالجة الشكاوي من 15 يوماً إلى 5 أيام عمل، إضافةً إلى الرفع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بما تم رصده من إخفاقات من قبل المشغلين في حل شكاوى العملاء لاتخاذ العقوبات المقررة وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

وتصدرت شركتا اتحاد جوراء "ليبارا" وشركة فيرجن، الأقل عدداً من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في فئة الاتصالات المتنقلة، بـشكوى واحدة لشركة ليبارا من كل مئة ألف اشتراك، وعدد 2 شكوى لشركة فيرجن مقابل كل مئة ألف اشتراك.

وجاءت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في مقدمة قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة، حيث سجلت (21) شكوى من كل مئة ألف اشتراك.

وحلت شركة الاتصالات السعودية في المرتبة الثانية من حيث الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة بـ (12) شكوى من كل مئة ألف اشتراك، وسجلت شركة اتحاد اتصالات موبايلي (10) شكاوى من كل مئة ألف اشتراك في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة.

وعلى مستوى عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة، سجلت شركة الاتصالات المتكاملة (101) شكوى من كل مئة ألف اشتراك، تلتها شركة اتحاد عذيب للاتصالات بـ75، والاتصالات السعودية بـ64، فيما سجلت موبايلي الأقل عدداً في خدمات الاتصالات الثابتة بـ 48 شكوى مقابل كل مئة ألف اشتراك.

ويعد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للمنظم أحد أحدث الممارسات المطبقة عالمياً على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها.

ويقوم المؤشر، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به، بتحليل البيانات مقابل كل مئة ألف مشترك لدى كل مقدم خدمة.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تستقبل الشكاوى المصعدة لها من خلال منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى، وتصدر بشكلٍ دوري مؤشرات التصنيف، ضمانًا لتقديم أدق البيانات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم، وإسهامًا في تمكين المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب على ضوء هذه المؤشرات.

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