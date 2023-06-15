وأوضح المركز في بيان اليوم أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافي 63 حالة.

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتيْ وفاة وحالة شفاء واحدة.

ليبيا تسجل 36 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-15 أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتيْ وفاة وحالة شفاء واحدة. وأوضح المركز في بيان اليوم أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافي 63 حالة.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 08:21 AM

ليبيا تسجل 36 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا ارتفع عدد الحالات إلى 454 حالة بينها 381 نشطة





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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتيْ وفاة وحالة شفاء واحدة.

وأوضح المركز في بيان اليوم أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافي 63 حالة.