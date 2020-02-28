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بعد وقف الرحلات احترازياً.. الإمارات تجلي الإيرانيين إلى بلدهم جواً

تنسيق مع طهران لتسهيل المهمة وحفظ سلامة الزائرين من "كورونا"

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن قيامها بالتنسيق مع إيران بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة وإعادتهم للجمهورية الإيرانية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أكدت السلطات المعنية في الإمارات، أنه يتم التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة حسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي الإعلان بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها دولة الإمارات، لمواجهة فيروس كورونا.

وعلّقت الإمارات، الثلاثاء الماضي، جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران، حيث أكدت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق مختلف الرحلات، بما فيها طائرات الركاب والشحن.

الإمارات الرحلات الجوية إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد وقف الرحلات احترازياً.. الإمارات تجلي الإيرانيين إلى بلدهم جواً
سبق

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن قيامها بالتنسيق مع إيران بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة وإعادتهم للجمهورية الإيرانية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أكدت السلطات المعنية في الإمارات، أنه يتم التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة حسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي الإعلان بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها دولة الإمارات، لمواجهة فيروس كورونا.

وعلّقت الإمارات، الثلاثاء الماضي، جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران، حيث أكدت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق مختلف الرحلات، بما فيها طائرات الركاب والشحن.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
07:36 PM

بعد وقف الرحلات احترازياً.. الإمارات تجلي الإيرانيين إلى بلدهم جواً

تنسيق مع طهران لتسهيل المهمة وحفظ سلامة الزائرين من "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن قيامها بالتنسيق مع إيران بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة وإعادتهم للجمهورية الإيرانية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أكدت السلطات المعنية في الإمارات، أنه يتم التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة حسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي الإعلان بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها دولة الإمارات، لمواجهة فيروس كورونا.

وعلّقت الإمارات، الثلاثاء الماضي، جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران، حيث أكدت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق مختلف الرحلات، بما فيها طائرات الركاب والشحن.

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