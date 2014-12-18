شهد اليوم الثالث لفعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة والمقام حالياً بمركز الخيل بديراب نتائج مختلفة وانتهت فصول التصفيات وسط حضور جماهيري لافت من عشاق رياضة الفروسية. وحصد المشاركون 4 بطولات خاصة بالخيل العربية سعودية الأصل والمنشأ (مهرات وأمهار وأفراس وفحول)، و6 بطولات لجمال الخيل العربية (أمهار عمر السنة، مهرات عمر السنة، مهرات عمر 2و3 سنوات وأمهار عمر 2 و3 سنوات وأفراس وفحول)، حيث تواصلت أمس المنافسات التأهيلية، وأقيمت فئتا الأمهار والفحول، وحقق المهر "سي آم اماديوس" لمربط الوطن المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين المجموعة (أ)، ونال المهر "شامخ أ" لمربط أجود المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث المهر "شامان العريب" لمربط العريب. وفي فئة الأمهار عمر السنتين المجموعة (ب) حقق المركز الأول "ع ج فايق" لمربط تالا، ونال المركز الثاني "دي دنادن" لمربط العروبة، وجاء في المركز الثالث "كريم الخالد" لمربط نسايم. وحقق مربط سما نجد المركز الأول عبر متباهي الهواجر في فئة الأمهار عمر 3 سنوات، ونال المراكز الثاني المهر " أس جي صعود" لمربط الهوايل، ونال المركز الثالث المهر "صادح الخالدية" لمربط المجد. وفي فئة الفحول من عمر 4 إلى 6 سنوات فئة (أ)، حصل على المركز الأول الحصان " أمير الريح" لمربط الريح، ونال المركز الثاني "جي سي مشاغب" لعبدالله العريفي، والمركز الثالث "جسار البداير" لمربط البداير.

بالصور .. تنافس مثير في ختام اليوم الثالث لاستعراضات الخيل الأصيلة بديراب عيسى الحربي سبق 2021-12-17 شهد اليوم الثالث لفعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة والمقام حالياً بمركز الخيل بديراب نتائج مختلفة وانتهت فصول التصفيات وسط حضور جماهيري لافت من عشاق رياضة الفروسية.



وحصد المشاركون 4 بطولات خاصة بالخيل العربية سعودية الأصل والمنشأ (مهرات وأمهار وأفراس وفحول)، و6 بطولات لجمال الخيل العربية (أمهار عمر السنة، مهرات عمر السنة، مهرات عمر 2و3 سنوات وأمهار عمر 2 و3 سنوات وأفراس وفحول)، حيث تواصلت أمس المنافسات التأهيلية، وأقيمت فئتا الأمهار والفحول، وحقق المهر "سي آم اماديوس" لمربط الوطن المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين المجموعة (أ)، ونال المهر "شامخ أ" لمربط أجود المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث المهر "شامان العريب" لمربط العريب.



وفي فئة الأمهار عمر السنتين المجموعة (ب) حقق المركز الأول "ع ج فايق" لمربط تالا، ونال المركز الثاني "دي دنادن" لمربط العروبة، وجاء في المركز الثالث "كريم الخالد" لمربط نسايم.



وحقق مربط سما نجد المركز الأول عبر متباهي الهواجر في فئة الأمهار عمر 3 سنوات، ونال المراكز الثاني المهر " أس جي صعود" لمربط الهوايل، ونال المركز الثالث المهر "صادح الخالدية" لمربط المجد.



وفي فئة الفحول من عمر 4 إلى 6 سنوات فئة (أ)، حصل على المركز الأول الحصان " أمير الريح" لمربط الريح، ونال المركز الثاني "جي سي مشاغب" لعبدالله العريفي، والمركز الثالث "جسار البداير" لمربط البداير.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 10:33 PM

بالصور .. تنافس مثير في ختام اليوم الثالث لاستعراضات الخيل الأصيلة بديراب نتائج مختلفة في نهاية التصفيات وسط حضور جماهيري لافت من عشاق الفروسية





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شهد اليوم الثالث لفعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة والمقام حالياً بمركز الخيل بديراب نتائج مختلفة وانتهت فصول التصفيات وسط حضور جماهيري لافت من عشاق رياضة الفروسية.



وحصد المشاركون 4 بطولات خاصة بالخيل العربية سعودية الأصل والمنشأ (مهرات وأمهار وأفراس وفحول)، و6 بطولات لجمال الخيل العربية (أمهار عمر السنة، مهرات عمر السنة، مهرات عمر 2و3 سنوات وأمهار عمر 2 و3 سنوات وأفراس وفحول)، حيث تواصلت أمس المنافسات التأهيلية، وأقيمت فئتا الأمهار والفحول، وحقق المهر "سي آم اماديوس" لمربط الوطن المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين المجموعة (أ)، ونال المهر "شامخ أ" لمربط أجود المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث المهر "شامان العريب" لمربط العريب.



وفي فئة الأمهار عمر السنتين المجموعة (ب) حقق المركز الأول "ع ج فايق" لمربط تالا، ونال المركز الثاني "دي دنادن" لمربط العروبة، وجاء في المركز الثالث "كريم الخالد" لمربط نسايم.



وحقق مربط سما نجد المركز الأول عبر متباهي الهواجر في فئة الأمهار عمر 3 سنوات، ونال المراكز الثاني المهر " أس جي صعود" لمربط الهوايل، ونال المركز الثالث المهر "صادح الخالدية" لمربط المجد.



وفي فئة الفحول من عمر 4 إلى 6 سنوات فئة (أ)، حصل على المركز الأول الحصان " أمير الريح" لمربط الريح، ونال المركز الثاني "جي سي مشاغب" لعبدالله العريفي، والمركز الثالث "جسار البداير" لمربط البداير.