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الاتحاد الآسيوي.. استكمال دوري أبطال 2020  بـ"نظام التجمع"

يتجه الاتحاد الآسيوي لاعتماد قرار إكمال دور المجموعات والأدوار النهائية حتى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 في دولة واحدة، خلال الفترة من 14 سبتمبر المقبل حتى 3 أكتوبر، على أن تلعب المباراة النهائية على أرض الفريق المتأهل من غرب القارة.

وكان الآسيوي ذكر قبل أسابيع أنه في صدد إعلان برنامج استئناف البطولة الأكبر قارياً، بعد سلسلة اجتماعات مع الاتحادات المحلية، وذلك لاستكمالها قبل موعد كأس العالم للأندية المقرر إقامته أواخر ديسمبر المقبل، يذكر أن البطولة القارية توقفت بسبب فيروس كورونا، قبل 4 جولات من ختام دور المجموعات الذي يشارك به 32 فريقاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الآسيوي.. استكمال دوري أبطال 2020  بـ"نظام التجمع"
سبق

يتجه الاتحاد الآسيوي لاعتماد قرار إكمال دور المجموعات والأدوار النهائية حتى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 في دولة واحدة، خلال الفترة من 14 سبتمبر المقبل حتى 3 أكتوبر، على أن تلعب المباراة النهائية على أرض الفريق المتأهل من غرب القارة.

وكان الآسيوي ذكر قبل أسابيع أنه في صدد إعلان برنامج استئناف البطولة الأكبر قارياً، بعد سلسلة اجتماعات مع الاتحادات المحلية، وذلك لاستكمالها قبل موعد كأس العالم للأندية المقرر إقامته أواخر ديسمبر المقبل، يذكر أن البطولة القارية توقفت بسبب فيروس كورونا، قبل 4 جولات من ختام دور المجموعات الذي يشارك به 32 فريقاً.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
09:11 PM

الاتحاد الآسيوي.. استكمال دوري أبطال 2020  بـ"نظام التجمع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتجه الاتحاد الآسيوي لاعتماد قرار إكمال دور المجموعات والأدوار النهائية حتى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 في دولة واحدة، خلال الفترة من 14 سبتمبر المقبل حتى 3 أكتوبر، على أن تلعب المباراة النهائية على أرض الفريق المتأهل من غرب القارة.

وكان الآسيوي ذكر قبل أسابيع أنه في صدد إعلان برنامج استئناف البطولة الأكبر قارياً، بعد سلسلة اجتماعات مع الاتحادات المحلية، وذلك لاستكمالها قبل موعد كأس العالم للأندية المقرر إقامته أواخر ديسمبر المقبل، يذكر أن البطولة القارية توقفت بسبب فيروس كورونا، قبل 4 جولات من ختام دور المجموعات الذي يشارك به 32 فريقاً.

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