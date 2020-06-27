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استشاري: هذا اللقاح "بشرى خير".. وهكذا سيعتمد لـ"كورونا"

في ظلال ما ذكرته "الصحة العالمية" عنه ووصفه بـ"الأكثر سبقاً"

بشرت منظمة الصحة العالمية العالم أن اللقاح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" في مختبرات جامعة أوكسفورد البريطانية للوقاية من فيروس كورونا؛ هو الأكثر سبقاً في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وأكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد شيخ، أن اللقاح أثبت فعاليته في مرحلتين ووصل إلى المرحلة الأخيرة قبل اعتماده لمكافحة "كورونا".

وقال "شيخ" لــ"الاخبارية": "هذه تعتبر بشرى خير لأن اللقاح الآن أثبت فعاليته في مرحلتين؛ الأولى والثانية، ووصل إلى المرحلة الأخيرة التي تتطلب وقتاً، وإذا ثبتت فعاليتها خلال الدراسة الكبيرة التي تقوم بها جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" فخلالها سيتم اعتماده".

وفيما كشفت منظمة الصحة العالمية سابقاً، أن لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحًا، كما أعلنت عن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص فيروس كورونا ولقاحاته وعلاجاته، قالت إنها ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أمس الجمعة: إن لقاحاً تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من "كوفيد – 19" الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقاً في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وأضافت "سواميناثان" أن لقاحاً تطوره شركة "مودرنا" ليس بعيداً أيضاً عما توصلت إليه أسترازينيكا، وذلك من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تجري محادثات مع مصنعين صينيين عدة، من بينهم "سينوفاك" بشأن لقاحات محتملة.

ودعت "سواميناثان" في إفادة صحافية إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لـكورونا "كوفيد – 19" بطريقة مماثلة لتجربة "سوليداريتي" التي تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.

يُذكر أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال (الخميس): إنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح فعال لفيروس كورونا، لكن الأمر قد يستغرق عاماً قبل أن يتسنّى ذلك.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري: هذا اللقاح "بشرى خير".. وهكذا سيعتمد لـ"كورونا"
سبق

بشرت منظمة الصحة العالمية العالم أن اللقاح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" في مختبرات جامعة أوكسفورد البريطانية للوقاية من فيروس كورونا؛ هو الأكثر سبقاً في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وأكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد شيخ، أن اللقاح أثبت فعاليته في مرحلتين ووصل إلى المرحلة الأخيرة قبل اعتماده لمكافحة "كورونا".

وقال "شيخ" لــ"الاخبارية": "هذه تعتبر بشرى خير لأن اللقاح الآن أثبت فعاليته في مرحلتين؛ الأولى والثانية، ووصل إلى المرحلة الأخيرة التي تتطلب وقتاً، وإذا ثبتت فعاليتها خلال الدراسة الكبيرة التي تقوم بها جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" فخلالها سيتم اعتماده".

وفيما كشفت منظمة الصحة العالمية سابقاً، أن لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحًا، كما أعلنت عن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص فيروس كورونا ولقاحاته وعلاجاته، قالت إنها ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أمس الجمعة: إن لقاحاً تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من "كوفيد – 19" الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقاً في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وأضافت "سواميناثان" أن لقاحاً تطوره شركة "مودرنا" ليس بعيداً أيضاً عما توصلت إليه أسترازينيكا، وذلك من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تجري محادثات مع مصنعين صينيين عدة، من بينهم "سينوفاك" بشأن لقاحات محتملة.

ودعت "سواميناثان" في إفادة صحافية إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لـكورونا "كوفيد – 19" بطريقة مماثلة لتجربة "سوليداريتي" التي تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.

يُذكر أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال (الخميس): إنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح فعال لفيروس كورونا، لكن الأمر قد يستغرق عاماً قبل أن يتسنّى ذلك.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
11:59 AM

استشاري: هذا اللقاح "بشرى خير".. وهكذا سيعتمد لـ"كورونا"

في ظلال ما ذكرته "الصحة العالمية" عنه ووصفه بـ"الأكثر سبقاً"

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عبدالحكيم شار - الرياض
5
11,716

بشرت منظمة الصحة العالمية العالم أن اللقاح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" في مختبرات جامعة أوكسفورد البريطانية للوقاية من فيروس كورونا؛ هو الأكثر سبقاً في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وأكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد شيخ، أن اللقاح أثبت فعاليته في مرحلتين ووصل إلى المرحلة الأخيرة قبل اعتماده لمكافحة "كورونا".

وقال "شيخ" لــ"الاخبارية": "هذه تعتبر بشرى خير لأن اللقاح الآن أثبت فعاليته في مرحلتين؛ الأولى والثانية، ووصل إلى المرحلة الأخيرة التي تتطلب وقتاً، وإذا ثبتت فعاليتها خلال الدراسة الكبيرة التي تقوم بها جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" فخلالها سيتم اعتماده".

وفيما كشفت منظمة الصحة العالمية سابقاً، أن لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحًا، كما أعلنت عن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص فيروس كورونا ولقاحاته وعلاجاته، قالت إنها ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أمس الجمعة: إن لقاحاً تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من "كوفيد – 19" الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقاً في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وأضافت "سواميناثان" أن لقاحاً تطوره شركة "مودرنا" ليس بعيداً أيضاً عما توصلت إليه أسترازينيكا، وذلك من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تجري محادثات مع مصنعين صينيين عدة، من بينهم "سينوفاك" بشأن لقاحات محتملة.

ودعت "سواميناثان" في إفادة صحافية إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لـكورونا "كوفيد – 19" بطريقة مماثلة لتجربة "سوليداريتي" التي تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.

يُذكر أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال (الخميس): إنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح فعال لفيروس كورونا، لكن الأمر قد يستغرق عاماً قبل أن يتسنّى ذلك.

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