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ميليشيات الحوثي تخرق الهدنة وتقصف المنشآت بالحديدة .. والإرياني: لا تلتزم بأيّ اتفاق

الجيش الوطني يتمكّن من إسكات مصادر النيران وقتل وجرح عدد من عناصر الانقلابيين

قصفت ميليشيات الحوثي، أمس، عدداً من المصانع والمنشآت في مدينة الحديدة، في خرقٍ للهدنة التي تقرّرت في المدينة؛ لتكشف مجدّداً أنها لا تلتزم بالاتفاقات ولا ترغب في السلام باليمن.

وأقدمت الميليشيات الحوثية، المدعومة إيرانياً، على قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي داخل مدينة الحديدة، صباح أمس، فيما تمكّن "الجيش اليمني الوطني"، من إسكات مصادر النيران وقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أن الميليشيات الحوثية قصفت مجمع إخوان ثابت بعددٍ من قذائف الهاون رغم أنه بعيداً عن مسرح المواجهات، مشيراً إلى أن القصف أدّى إلى اشتعال النيران بكثافة ملحقاً أضراراً جسيمة بالمباني والآليات.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ عبر تغريدة له: بلاغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث؛ وإلى المنظمات الدولية، الميليشيا الحوثية تقصف مصانع الألبان التابعة لمجموعة إخوان ثابت في أثناء الهدنة .. قلنا لكم مراراً هذه الميليشيا لا تؤمن بثقافة السلام ولا تلتزم باتفاق.

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ميليشيات الحوثي تخرق الهدنة وتقصف المنشآت بالحديدة .. والإرياني: لا تلتزم بأيّ اتفاق
سبق

قصفت ميليشيات الحوثي، أمس، عدداً من المصانع والمنشآت في مدينة الحديدة، في خرقٍ للهدنة التي تقرّرت في المدينة؛ لتكشف مجدّداً أنها لا تلتزم بالاتفاقات ولا ترغب في السلام باليمن.

وأقدمت الميليشيات الحوثية، المدعومة إيرانياً، على قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي داخل مدينة الحديدة، صباح أمس، فيما تمكّن "الجيش اليمني الوطني"، من إسكات مصادر النيران وقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أن الميليشيات الحوثية قصفت مجمع إخوان ثابت بعددٍ من قذائف الهاون رغم أنه بعيداً عن مسرح المواجهات، مشيراً إلى أن القصف أدّى إلى اشتعال النيران بكثافة ملحقاً أضراراً جسيمة بالمباني والآليات.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ عبر تغريدة له: بلاغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث؛ وإلى المنظمات الدولية، الميليشيا الحوثية تقصف مصانع الألبان التابعة لمجموعة إخوان ثابت في أثناء الهدنة .. قلنا لكم مراراً هذه الميليشيا لا تؤمن بثقافة السلام ولا تلتزم باتفاق.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
11:50 AM

ميليشيات الحوثي تخرق الهدنة وتقصف المنشآت بالحديدة .. والإرياني: لا تلتزم بأيّ اتفاق

الجيش الوطني يتمكّن من إسكات مصادر النيران وقتل وجرح عدد من عناصر الانقلابيين

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محمد المواسي - الرياض
2
3,073

قصفت ميليشيات الحوثي، أمس، عدداً من المصانع والمنشآت في مدينة الحديدة، في خرقٍ للهدنة التي تقرّرت في المدينة؛ لتكشف مجدّداً أنها لا تلتزم بالاتفاقات ولا ترغب في السلام باليمن.

وأقدمت الميليشيات الحوثية، المدعومة إيرانياً، على قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي داخل مدينة الحديدة، صباح أمس، فيما تمكّن "الجيش اليمني الوطني"، من إسكات مصادر النيران وقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أن الميليشيات الحوثية قصفت مجمع إخوان ثابت بعددٍ من قذائف الهاون رغم أنه بعيداً عن مسرح المواجهات، مشيراً إلى أن القصف أدّى إلى اشتعال النيران بكثافة ملحقاً أضراراً جسيمة بالمباني والآليات.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ عبر تغريدة له: بلاغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث؛ وإلى المنظمات الدولية، الميليشيا الحوثية تقصف مصانع الألبان التابعة لمجموعة إخوان ثابت في أثناء الهدنة .. قلنا لكم مراراً هذه الميليشيا لا تؤمن بثقافة السلام ولا تلتزم باتفاق.

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