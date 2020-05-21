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الإمارات: تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا

أجرت الصحة أكثر من 43 ألف فحص.. 946 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنها أجرت أكثر من 43 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ حيث تكشف عن 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا و946 حالة شفاء و4 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنها أجرت أكثر من 43 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ حيث تكشف عن 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا و946 حالة شفاء و4 حالات وفاة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:49 PM

الإمارات: تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا

أجرت الصحة أكثر من 43 ألف فحص.. 946 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنها أجرت أكثر من 43 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ حيث تكشف عن 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا و946 حالة شفاء و4 حالات وفاة.

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