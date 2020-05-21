الإمارات: تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا.
وأشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنها أجرت أكثر من 43 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ حيث تكشف عن 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا و946 حالة شفاء و4 حالات وفاة.
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا.
وأشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنها أجرت أكثر من 43 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ حيث تكشف عن 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا و946 حالة شفاء و4 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا.
وأشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنها أجرت أكثر من 43 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ حيث تكشف عن 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا و946 حالة شفاء و4 حالات وفاة.
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا.
وأشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنها أجرت أكثر من 43 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ حيث تكشف عن 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا و946 حالة شفاء و4 حالات وفاة.