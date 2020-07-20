النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

وفد أمريكي يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

اطلع على أبرز نشاطاته وبرامجه البحثية والتواصلية

استقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد بمقر المركز في الرياض أمس، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على أبرز نشاطات المركز وبرامجه البحثية والتواصلية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى منتجاته المعرفية التي يصدرها على شكل كتب أو تقارير أو دوريّات.

وثمّن الوفد جهود مركز البحوث والتواصل المعرفي ودراساته وأعماله الثقافية، منوهاً بمشاركات المركز في واشنطن دي سي في أكثر من مؤتمر وفعالية.

مركز البحوث والتواصل المعرفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفد أمريكي يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي
سبق

استقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد بمقر المركز في الرياض أمس، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على أبرز نشاطات المركز وبرامجه البحثية والتواصلية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى منتجاته المعرفية التي يصدرها على شكل كتب أو تقارير أو دوريّات.

وثمّن الوفد جهود مركز البحوث والتواصل المعرفي ودراساته وأعماله الثقافية، منوهاً بمشاركات المركز في واشنطن دي سي في أكثر من مؤتمر وفعالية.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
02:39 PM

وفد أمريكي يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

اطلع على أبرز نشاطاته وبرامجه البحثية والتواصلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
327

استقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد بمقر المركز في الرياض أمس، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على أبرز نشاطات المركز وبرامجه البحثية والتواصلية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى منتجاته المعرفية التي يصدرها على شكل كتب أو تقارير أو دوريّات.

وثمّن الوفد جهود مركز البحوث والتواصل المعرفي ودراساته وأعماله الثقافية، منوهاً بمشاركات المركز في واشنطن دي سي في أكثر من مؤتمر وفعالية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,395
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة