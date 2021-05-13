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عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة"

رفع أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة على الدعم غير المحدود الذي مكّن من أداء المهام

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما -حفظهما الله- لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية لموسم العمرة، وحلول عيد الفطر المبارك.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال لقائه كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية -عبر الاتصال المرئي- أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، على الدعم غير المحدود الذي مكّن القطاعات الأمنية من أداء مهامها في موسم العمرة الاستثنائي لهذا العام؛ معربًا عن اعتزازه بالجهود التي بذلها رجال الأمن في خدمة المعتمرين والزوار.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة"
سبق

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما -حفظهما الله- لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية لموسم العمرة، وحلول عيد الفطر المبارك.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال لقائه كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية -عبر الاتصال المرئي- أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، على الدعم غير المحدود الذي مكّن القطاعات الأمنية من أداء مهامها في موسم العمرة الاستثنائي لهذا العام؛ معربًا عن اعتزازه بالجهود التي بذلها رجال الأمن في خدمة المعتمرين والزوار.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
12:19 PM

عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة"

رفع أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة على الدعم غير المحدود الذي مكّن من أداء المهام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما -حفظهما الله- لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية لموسم العمرة، وحلول عيد الفطر المبارك.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال لقائه كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية -عبر الاتصال المرئي- أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، على الدعم غير المحدود الذي مكّن القطاعات الأمنية من أداء مهامها في موسم العمرة الاستثنائي لهذا العام؛ معربًا عن اعتزازه بالجهود التي بذلها رجال الأمن في خدمة المعتمرين والزوار.

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