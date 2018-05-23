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وزير الخدمة المدنية يوجِّه بوقف التعاملات الورقية في الوزارة

لإيجاد بيئة عمل مثالية بلا ورق

وجه وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، عموم موظفي الوزارة في تعميم عاجل -حصلت "سبق" على نسخة منه- بوقف استخدام التعاملات الورقية في الوزارة والاكتفاء بالنسخ الإلكترونية المرسلة عبر نظام الاتصالات الإدارية.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة الخدمة المدنية ضمن جهودها لتحسين إجراءات العمل وتعزير التحول الرقمي في كافة أعمالها وأنشطتها، وتزامناً مع إطلاق نظام المراسلات والاتصالات الإدارية الجديد الذي تم تطويره مؤخراً ليتواكب مع توجهات الوزارة في إيجاد بيئة عمل مثالية بلا ورق.

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وزير الخدمة المدنية يوجِّه بوقف التعاملات الورقية في الوزارة
سبق

وجه وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، عموم موظفي الوزارة في تعميم عاجل -حصلت "سبق" على نسخة منه- بوقف استخدام التعاملات الورقية في الوزارة والاكتفاء بالنسخ الإلكترونية المرسلة عبر نظام الاتصالات الإدارية.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة الخدمة المدنية ضمن جهودها لتحسين إجراءات العمل وتعزير التحول الرقمي في كافة أعمالها وأنشطتها، وتزامناً مع إطلاق نظام المراسلات والاتصالات الإدارية الجديد الذي تم تطويره مؤخراً ليتواكب مع توجهات الوزارة في إيجاد بيئة عمل مثالية بلا ورق.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
06:51 PM

وزير الخدمة المدنية يوجِّه بوقف التعاملات الورقية في الوزارة

لإيجاد بيئة عمل مثالية بلا ورق

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
5,512

وجه وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، عموم موظفي الوزارة في تعميم عاجل -حصلت "سبق" على نسخة منه- بوقف استخدام التعاملات الورقية في الوزارة والاكتفاء بالنسخ الإلكترونية المرسلة عبر نظام الاتصالات الإدارية.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة الخدمة المدنية ضمن جهودها لتحسين إجراءات العمل وتعزير التحول الرقمي في كافة أعمالها وأنشطتها، وتزامناً مع إطلاق نظام المراسلات والاتصالات الإدارية الجديد الذي تم تطويره مؤخراً ليتواكب مع توجهات الوزارة في إيجاد بيئة عمل مثالية بلا ورق.

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