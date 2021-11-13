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كوريا الجنوبية تسجل 2325 إصابة جديدة بكورونا و909 حالات بمصر

سجلت كوريا الجنوبية 2325 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 393042؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت البلاد أيضًا 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3083.

مصر
سجّلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس بلغ 342097، من ضمنهم 286348 حالة جرى شفاؤها، 19366 حالة وفاة.

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كوريا الجنوبية تسجل 2325 إصابة جديدة بكورونا و909 حالات بمصر
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 2325 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 393042؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت البلاد أيضًا 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3083.

مصر
سجّلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس بلغ 342097، من ضمنهم 286348 حالة جرى شفاؤها، 19366 حالة وفاة.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
10:31 AM

كوريا الجنوبية تسجل 2325 إصابة جديدة بكورونا و909 حالات بمصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية 2325 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 393042؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت البلاد أيضًا 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3083.

مصر
سجّلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس بلغ 342097، من ضمنهم 286348 حالة جرى شفاؤها، 19366 حالة وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,403
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,111
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,144
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,203

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